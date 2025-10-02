quinta-feira, outubro 2, 2025
Vídeo: gato corajoso confronta Pitbull e salva idosa de 72 anos

O que poderia ter terminado em tragédia se transformou em uma inspiradora história de coragem inesperada em Nilópolis, na Baixada Fluminense.

No último domingo (28), a aposentada Tereza de Faria Barroso, de 72 anos, foi salva de um ataque brutal de pitbull por seu companheiro mais improvável: o gato Madrugada. O felino laranja, adotado há seis anos e inseparável da tutora, se tornou um herói local.

Tereza estava tranquilamente sentada no portão de casa, na Rua Belo Horizonte, conversando com duas amigas, quando o cachorro da vizinha conseguiu se soltar da guia e avançou com ferocidade em direção ao grupo.

Foi aí que “Madruga” entrou em cena. Sem hesitar, o gato se colocou entre a dona e o pitbull. Ele arqueou o corpo, arreganhou os dentes, mostrou as garras e partiu para cima do cão. A investida surpreendente do felino assustou o pitbull, que recuou, afastando o perigo e salvando a vida da aposentada.

Segundo o filho de Tereza, a atitude de Madrugada não é totalmente inédita. O gato e sua mãe são inseparáveis, e o felino é conhecido por ser extremamente protetor. Madrugada é tão dedicado à tutora que, todos os dias, ele a acompanha no trajeto até o trabalho, garantindo que ela chegue em segurança.

