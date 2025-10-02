quinta-feira, outubro 2, 2025
Vídeo: jovem que se identifica como cavalo comove a internet


Um vídeo inusitado e emocionante tem conquistado a atenção das redes sociais e gerado uma onda de comentários comovidos. As imagens mostram um jovem que se identifica como cavalo, expressando sua identidade de forma autêntica e livre, o que rapidamente o transformou em um fenômeno viral.

No vídeo, o jovem aparece em momentos de pura expressão, que ele define como ser quem ele realmente é. A atitude corajosa e desinibida tocou milhares de internautas, que usaram os comentários para demonstrar apoio e admiração.

A repercussão foi imediata, com o vídeo acumulando milhões de visualizações em diversas plataformas. O que mais chama a atenção é a positividade da maioria das reações, celebrando a diversidade de identidades e a importância de ser autêntico.

Um dos comentários que resume o sentimento geral dos internautas diz: “É tão bom ver ele sendo quem ele é”.

