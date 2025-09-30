terça-feira, setembro 30, 2025
Desde 1876
EDUCAÇÃO

Vídeo: gincana escolar termina em escândalo no Maranhão com simulação de relação sexual por alunos

Após a repercussão, a direção da escola pediu desculpas à comunidade.

A polêmica encenação ocorreu durante a Gincana Interclasses do Centro de Ensino Acrísio Figueiredo, em São João Batista, Maranhão. O evento, que deveria ter caráter cultural e educativo, ganhou notoriedade após alunos montarem uma tenda no pátio para simular um motel e realizarem uma dança com conotação erótica.

Imagens da atividade, que deveria ser acompanhada por professores, geraram imediata repercussão. Diante do escândalo, a direção da escola pediu desculpas formalmente à comunidade.

Posição da Escola e da Seduc
A instituição explicou que a Gincana Interclasses é um evento tradicional, realizado há quatro anos. Contudo, a Secretaria de Estado da Educação do Maranhão (Seduc) se manifestou, classificando o episódio como isolado.

Em nota, a Seduc alegou que uma turma substituiu, sem autorização e aviso prévio, uma música prevista no repertório aprovado. A Secretaria repudiou a exposição dos estudantes nas redes sociais e prestou solidariedade aos alunos, reconhecendo os impactos em seu bem-estar.

Pontos Não Esclarecidos
Apesar das justificativas, a Seduc não detalhou quem autorizou a montagem da tenda que simulava o motel, nem explicou por que os professores presentes não interromperam imediatamente a apresentação. A Secretaria reafirmou seu apoio às iniciativas pedagógicas e o compromisso com a formação integral dos alunos.

