Vídeo: goleiro Hugo Souza é vítima de agressão de torcedor na Copa do Brasil

A situação aconteceu nos acréscimos do segundo tempo.

A vitória do Corinthians sobre o Athletico-PR na partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil foi ofuscada por um episódio lamentável. No final do segundo tempo, já nos acréscimos, o goleiro do Corinthians, Hugo Souza, foi agredido por um torcedor que invadiu o gramado da Arena da Baixada.

O ataque aconteceu logo antes do apito final, encerrando a partida de forma triste. O único gol do jogo foi marcado por Gui Negão, de apenas 18 anos, no início do segundo tempo, confirmando a boa fase do atacante, que balançou as redes pelo terceiro jogo consecutivo como titular.

Com o placar de 1 a 0, o Timão leva a vantagem para o jogo de volta, que acontecerá no dia 10, na Neo Química Arena. Um empate é suficiente para garantir a vaga na semifinal. O Athletico-PR, por sua vez, precisa vencer por no mínimo dois gols de diferença para se classificar ou devolver a diferença para levar a decisão para os pênaltis.

O vencedor deste confronto enfrentará o classificado do duelo entre Cruzeiro e Atlético-MG, onde o Cruzeiro venceu o primeiro jogo por 2 a 0. A outra semifinal será disputada entre os vencedores de Vasco ou Botafogo contra Bahia ou Fluminense.

Foto reprodução UOL

Se inscreva no canal: