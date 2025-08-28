quinta-feira, agosto 28, 2025
Belém recebe programação especial pelo Dia Nacional de Combate e Prevenção ao Escalpelamento

Nesta quinta-feira (28), Belém promove uma programação dedicada ao Dia Nacional de Combate e Prevenção ao Escalpelamento, iniciativa da Organização de Ribeirinhos Vítimas de Acidente de Motor (Orvam), com apoio da Praticagem Barra do Pará. O evento acontece na sede da Orvam, na Av. João Paulo II, e tem como público principal as vítimas desse tipo de acidente, destacando os impactos e a necessidade de tratamento adequado.

“Muitas vítimas não conseguem o tratamento onde residem e precisam usar o próprio dinheiro para consultas, remédios e outras necessidades”, explica Alessandra Almeida, representante da Orvam. Dados da nota técnica “Menina, mulher e ribeirinha da Amazônia paraense e o acidente em embarcações com escalpelamento”, da Fapespa, mostram que Pará, Amapá e Amazonas concentram grande parte dos registros desse tipo de acidente.

O transporte fluvial é essencial para milhões de amazônidas, mas apresenta riscos. Por isso, a Orvam realiza ações para apoiar vítimas e sensibilizar sobre segurança nas viagens por rios e igarapés.

A programação inclui uma roda de conversa com a escritora Regina Rozin, autora do livro “Na Curva do Rio”. Parte da renda das vendas da obra será destinada à confecção de perucas, projeto da Orvam voltado à recuperação da autoestima de mulheres vítimas. Haverá ainda entrega de perucas, momentos de beleza, apresentações de parcerias institucionais e confraternização entre participantes.

“Nosso compromisso é contribuir para uma navegação mais segura e digna para todos”, destaca Jorge Barbeito, superintendente da Barra do Pará.

Imagem: Agência Pará

