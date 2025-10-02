Gastronomia do Círio Iluminado: oportunidade de sabor e renda no Tenoné

O projeto Círio Iluminado 2025 segue fomentando o empreendedorismo social, agora com sua quarta rodada de workshops, dedicada à gastronomia. Realizado no bairro do Tenoné, o curso, totalmente gratuito, atrai desde moradoras (donas de casa) até empreendedores que veem no aprimoramento culinário uma nova fonte de renda e uma oportunidade real de mudar suas trajetórias.

Para muitas participantes, a oficina é mais do que aprender receitas: é a chance de um recomeço e de conquistar a autonomia financeira. Exatamente o que está acontecendo com Ana Lúcia da Silva, que busca na cozinha um caminho para se manter produtiva após sofrer um derrame. “Eu faço as coisas em casa devagar, mas consigo fazer,” relata emocionada. “Para mim, participar é tudo. Estou reaprendendo o tato. Fiquei com sequelas na mão, na voz, mas estou progredindo. Tenho certeza que vou conseguir.”

Já para Gisele Rosa, o foco principal é a criação de um negócio. “Minha expectativa é o empreendedorismo. Podemos abrir um empreendimento, montar uma empresa,” projeta. Gisele planeja, inclusive, inaugurar um restaurante de “comidas inovadoras.”

A iniciativa integra o projeto Círio Iluminado 2025, que disponibiliza um total de dez oficinas gratuitas em bairros como Tenoné, Telégrafo, Umarizal, Castanheira e Jurunas. A meta é alcançar mais de 2 mil pessoas, o dobro do número do ano passado. O projeto é viabilizado pelo patrocínio da Equatorial Pará, através das leis de incentivo cultural: Lei Rouanet (Ministério da Cultura) e Lei Semear (Fundação Cultural do Pará).

A chef de cozinha Lena Kato é quem ministra a formação e destaca o valor social de levar este aprendizado às comunidades. “É uma grande honra e satisfação ver pessoas de baixa renda acessando um projeto assim. Elas estão aprendendo com a mesma excelência de quem paga um curso profissional de gastronomia.”

Michelle Miranda, analista de Responsabilidade Social da Equatorial Pará, demonstra entusiasmo com os resultados. “É muito bom ver a turma completa e a participação tão ativa. Nosso objetivo é exatamente esse: compartilhar conhecimento, gerar oportunidades e elevar a autoestima das pessoas. O engajamento confirma o impacto positivo que as oficinas trazem para a comunidade.”

Vila Círio Iluminado 2025 está chegando



O grande evento cultural acontecerá de 6 a 19 de outubro na Praça Waldemar Henrique. A estrutura contará com uma roda-gigante de 36 metros, mais de 60 apresentações artísticas gratuitas com talentos regionais, e uma feira de empreendedorismo. Todo a estrutura já está sendo montado na praça. Olívio Rafael, Diretor Cultural do Círio Iluminado 2025, garante que será uma celebração memorável em outubro, conhecido como o “Natal dos paraenses”. “Está quase tudo finalizado para uma programação familiar na Praça Waldemar Henrique, serão dias para ficar na memória de toda a cidade e de todos os visitantes.”