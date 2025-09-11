quinta-feira, setembro 11, 2025
Vídeo: pânico e diversão; “A Freira” assusta público em cinema durante sessão de filme de terror


Durante a exibição do novo filme de terror, “Invocação do Mal 4”, os espectadores levaram um susto inesperado


Imagine ir assistir a Invocação do Mal 4 e, antes mesmo do filme começar, dar de cara com a freira mais assustadora do cinema… na vida real? Foi exatamente isso que aconteceu com o público em um cinema, que foi surpreendido por um cosplayer fantasiado como a icônica vilã do filme de terror a freira.

O cosplayer ficou estrategicamente posicionado na porta da sala, pronto para aplicar sustos dignos do próprio filme. O resultado foi uma mistura hilária de gritos, correria e muitas risadas. A pegadinha criativa viralizou nas redes sociais e transformou a simples ida ao cinema em uma experiência imersiva, com o terror começando antes mesmo de as luzes se apagarem.

