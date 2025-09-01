segunda-feira, setembro 1, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeENTRETENIMENTO
ENTRETENIMENTO

Vídeo: “Parece de verdade?” influenciador paraense choca a internet ao provar tacacá em pó

O influenciador paraense Caio Ariel, conhecido como “Tradutor Paraense”, experimentou a novidade e divertiu seus seguidores com a sua reação.

Uma das iguarias mais queridas do Pará, o tacacá, ganhou uma versão inusitada: instantânea e em pó. A novidade gerou um burburinho nas redes sociais, e o influenciador digital Caio Ariel, conhecido como “Tradutor Paraense”, resolveu testar o produto. O vídeo de sua reação, hilário e sincero, rapidamente viralizou, dividindo a opinião dos internautas.

Em seu vídeo, Caio Ariel brinca com a situação, usando o humor para questionar se o tacacá instantâneo passaria no “teste do tradutor”. Na legenda, ele desafiou os seguidores: “Tu comerias?”. Ao provar, ele se mostrou surpreso com o sabor, mas ressaltou as diferenças para a versão tradicional. “É bacana. Olha, égua! O camarão é meio duro, salgadão. Claro que não é igual um tacacá novinho, fresquinho, feito na hora, mas pra quem tá na pedra, né?”, comentou.

Nos comentários, a interação continuou, e ele tranquilizou os seguidores dizendo que “ainda está vivo”. A publicação gerou uma onda de curiosidade e debate sobre a tradição e a praticidade na culinária amazônica.

Tradicionalmente, o tacacá é uma sopa quente, servida em cuias, feita com tucupi, goma de tapioca, camarão seco e a inconfundível folha de jambu, que causa uma sensação de formigamento na boca. O prato já foi até mesmo reconhecido internacionalmente, sendo incluído pelo site Taste Atlas no top 10 dos melhores pratos brasileiros. A nova versão instantânea, por sua vez, mostra como a tradição também pode se reinventar para o mercado moderno.

Se inscreva no canal:

bn-avistao-300x100
bn-avistao-300x100
Artigo anterior
Vídeo: macaco-aranha é flagrado passeando na praia na Flona do Tapajós

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,281FansLike
3,608FollowersFollow
22,500SubscribersSubscribe
banner-AVISTÃO-mob
banner-AVISTÃO-mob
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320
WebBanner_UsiPaz-Moju_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315