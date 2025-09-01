segunda-feira, setembro 1, 2025
Vídeo: macaco-aranha é flagrado passeando na praia na Flona do Tapajós

Um macaco-aranha chamou a atenção de visitantes da Floresta Nacional do Tapajós, no oeste do Pará, ao ser flagrado caminhando tranquilamente pela praia e até interagindo com pessoas em uma embarcação turística.

A cena inusitada foi registrada em vídeos que circulam nas redes sociais, despertando curiosidade e encantamento. Especialistas lembram, no entanto, que, apesar da simpatia, esses animais são silvestres e não devem ser alimentados ou tocados, para preservar tanto a saúde dos visitantes quanto a dos próprios macacos.

A Flona do Tapajós é uma das áreas de preservação mais visitadas da região, conhecida pela biodiversidade e pelo turismo comunitário.

