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Vídeo: Sem açúcar e com foco; Ary Mirelle mostra evolução do corpo oito meses após o parto

Esposa de João Gomes revela os segredos da nova rotina com jejum intermitente e treinos, celebrando a redução do inchaço pós-gestação.

A influenciadora Ary Mirelle, usou suas redes sociais para compartilhar uma vitória pessoal em sua jornada de autocuidado. Oito meses após o nascimento de seu segundo filho com o cantor João Gomes, Ary mostrou a evolução de seu corpo após adotar uma mudança radical de hábitos, destacando o impacto de ficar 30 dias sem consumir açúcar.

Em vídeos de biquíni, a influenciadora comparou o “antes e depois”, revelando que o foco principal não foi apenas a estética, mas a saúde e a redução do inchaço característico do período pós-parto.

Maternidade Real e Disciplina

Ary, que enfrentou duas gestações seguidas, optou por um caminho de esforço contínuo em vez de procedimentos cirúrgicos imediatos. Ela detalhou o “combo” que garantiu os resultados:

  • Mudança Alimentar: Corte total de açúcar por um mês.
  • Jejum Intermitente: Prática realizada diariamente sob nova rotina.
  • Foco nos Treinos: Intensificação das atividades físicas regulares.
  • Aceitação: Ary fez questão de mostrar marcas reais, como diástase, flacidez e estrias. “Estou cuidando disso aos poucos. Senti meu corpo desinflamar bastante”, relatou.

O Desabafo sobre Especulações

Como é comum no ambiente digital, a mudança rápida atraiu olhares céticos. Ary não se calou diante das insinuações de que teria utilizado métodos estéticos ou medicamentos para emagrecer.

“Tem gente que acha fácil falar que tomei alguma coisa, mas isso só mostra que meus resultados apareceram. Sei o quanto estou me esforçando e abrindo mão de coisas que gosto para me sentir melhor”, desabafou a influenciadora.

Recado para as Seguidoras

Ao encerrar seu relato, a esposa de João Gomes deixou uma mensagem de incentivo para outras mães que atravessam o mesmo processo. Ela reforçou que a recuperação exige, acima de tudo, paciência. Com um bebê de apenas oito meses em casa, Ary ressaltou que cada pequena vitória deve ser celebrada como parte de um processo natural e contínuo.

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