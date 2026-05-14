Vídeo: De Vanessa da Mata a Luísa Sonza; As surpresas brasileiras no show único dos Jonas Brothers

Além de duetos inéditos com artistas nacionais, o trio celebrou duas décadas de hits e apresentou música nova de Kevin Jonas.

Dizer que o som estava alto no Allianz Parque na noite desta quarta-feira (13) seria um eufemismo. Entre gritos ensurdecedores e uma plateia que cantou cada verso a plenos pulmões, o trio Jonas Brothers realizou sua aguardada apresentação única no Brasil com a turnê “Greetings From Your Hometown”. O título não poderia ser mais apropriado: por algumas horas, os irmãos Joe, Nick e Kevin fizeram de São Paulo sua própria casa.

A conexão com o público brasileiro, que já havia sido alimentada nas redes sociais com Joe dançando o “Passinho do Jamal”, atingiu o ápice logo no início do show.

Mimos, Cores e o Sonho do Hexa

O trio não poupou esforços para conquistar o coração dos fãs (como se ainda fosse necessário). O set de abertura do DJ Deleasa já dava o tom com muito funk, e a introdução dublada em português preparou o terreno para a entrada triunfal dos irmãos. Joe Jonas surgiu com a frase “O Hexa Vem” estampada em sua jaqueta, levando o estádio ao delírio absoluto. Nick e Kevin vestiram o verde e amarelo, reforçando a identidade visual com a bandeira nacional.

Duas Décadas de História em um Setlist

Celebrando 20 anos de carreira em 2026, os Jonas Brothers entregaram uma jornada cronológica que emocionou diferentes gerações de fãs. O repertório viajou desde o debut de 2006, “It’s About Time”, até o mais recente “The Album” (2023).

Houve espaço para os clássicos da Disney, como “Burnin’ Up” — com a icônica participação de Big Rob no palco — e sucessos que os catapultaram ao estrelato, como “S.O.S.”.

Surpresas no Palco: Vanessa da Mata e Luísa Sonza

Para tornar a noite verdadeiramente brasileira, o trio preparou colaborações inesperadas que pararam o estádio, Vanessa da Mata subiu ao palco para uma versão emocionante de “Boa Sorte” ao lado de Joe. Luísa Sonza dividiu os vocais em “What We Are”, consolidando o intercâmbio cultural da noite.

Momentos Solo e Pedidos de Fãs

Um dos pontos altos foi o bloco dedicado às carreiras individuais. Nick brilhou com “Jealous”, Joe trouxe a energia da banda DNCE com “Cake by the Ocean”, e Kevin surpreendeu ao assumir o protagonismo vocal em “Changing” e na inédita “Little Things”, que será lançada oficialmente nesta sexta-feira (15).

A interação com a plateia também rendeu momentos únicos, como quando Joe escolheu a música através de um cartaz temático de comidas típicas (o brigadeiro garantiu a performance de “A Little Bit Longer”) e o atendimento ao pedido de um fã que viajou do Marrocos apenas para ouvir “Hold On”.

Encerramento com Chave de Ouro

Apesar do coro insistente por “This Is Me” (clássico de Camp Rock), o trio manteve o roteiro e encerrou a noite com a dobradinha romântica “Please Be Mine” e “When You Look Me in the Eyes”. O show terminou sob uma das maiores queimas de fogos já vistas no Allianz Parque, deixando milhares de fãs exaustos, mas com a alma lavada e a nostalgia devidamente alimentada.