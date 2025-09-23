terça-feira, setembro 23, 2025
Vídeo: torcida organizada do Atlético-MG protesta antes de jogo decisivo

O Atlético-MG se prepara para um confronto decisivo contra o Bolívar, pelas quartas de final da Copa Sul-Americana, em um momento de turbulência. O time vive uma fase ruim na temporada, o que torna a partida ainda mais crucial para a equipe e a torcida.

A principal torcida organizada do Atlético-MG, a Galoucura, protestou na manhã desta terça-feira (23) na Cidade do Galo para cobrar um melhor desempenho da equipe. A manifestação aconteceu a um dia do jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana, contra o Bolívar.

Na entrada do centro de treinamento, os torcedores conversaram com líderes do elenco, como Hulk, Éverson, Lyanco, Júnior Alonso e Arana, além do diretor-executivo Victor. A pauta principal foi a fase ruim do time, que foi eliminado da Copa do Brasil com duas derrotas para o rival Cruzeiro e ocupa a 15ª posição no Campeonato Brasileiro, perto da zona de rebaixamento.

Os jogadores garantiram à torcida que estão comprometidos em reverter a situação. Apesar dos resultados negativos recentes, o Atlético-MG segue vivo na Copa Sul-Americana. A equipe entra em campo nesta quarta-feira (24), às 19h, na Arena MRV. A partida de ida, na Bolívia, terminou empatada em 2 a 2.

