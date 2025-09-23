terça-feira, setembro 23, 2025
Equatorial Pará realiza cadastro para a troca de 50 geladeiras em Benevides

Outros serviços da distribuidora também estão disponíveis na caravana que ocorre nesta semana na cidade.

Até esta quinta-feira, 25, a Equatorial Pará realiza em Benevides o cadastro para concorrer a troca de 50 geladeiras antigas por novas e mais eficientes. Para participar, os interessados devem estar cadastrados na Tarifa Social, com as contas em dia e serem moradores do município. A ação ocorre no ginásio de esportes Nagib Salomão Rossi, o Nagibão. No local, os clientes também encontram outros serviços da distribuidora como a troca de lâmpadas, negociação de débitos e o cadastro na Tarifa Social.

Ainda na programação, a população da cidade poderá participar do programa E+ Reciclagem, em que é possível obter bônus na conta de energia com a doação de resíduos recicláveis. Há, também, palestras educativas com foco na sustentabilidade e no uso adequado de energia.

Outras ações

Além desta ação, nesta semana a Equatorial também realiza caravana no bairro do Icuí, em Ananindeua, até esta sexta-feira, 26, com troca de lâmpadas, cadastro na tarifa social, negociação de débitos e pagamento de faturas. E, exclusivamente no sábado, 27, também haverá ação no bairro do Tenoné, em Belém, com estes mesmos serviços.

Serviço:

1 – Caravana – Benevides
Quando: de 22 a 25 de setembro
Local: Ginásio de Esportes Nagib Salomão Rossi, o Nagibão (Av. Jarbas Passarinho, 2-128)
Hora: 8h30 às 12h e das 14h às 16h

2 – Caravana – Icuí
Quando: de 22 a 26 de setembro
Local: Centro Comunitário do Residencial Novo Cristo II (passagem Regina, estrada do Icuí)
Hora: 8h30 às 12h e das 14h às 16h

3 – Caravana – Tenoné
Quando: de 27 de setembro
Local: Residencial viver Tenoné II (Conjunto Helena Maria Coutinho QD 17 N° 48)
Hora: 8h30 às 12h e das 14h às 16h

