Mpox: nova variante que circula pelo Brasil já causou surto na África

Identificada como clado 1b, linhagem apresenta potencial para provocar quadros mais graves; mais de cem infecções foram confirmadas no território paulista e trinta no estado fluminense

Ana Clara Machado, da CNN Brasil*, Yasmin Silvestre, colaboração para a CNN Brasil

Os estados de São Paulo e Rio de Janeiro registraram, em 2026, a presença de uma nova variante do vírus Mpox: o clado 1b.

A linhagem foi responsável pelo surto da doença em alguns países africanos em 2024. A República Democrática do Congo, por exemplo, foi a mais afetada com a nova variante. Em 2024, o país registrou mais de 78 mil casos e mil mortes.

Segundo a SESP-SP (Secretaria de Saúde de São Paulo), foram identificados, até essa sexta-feira (13), 103 casos pela nova variante. As ocorrências estão concentradas principalmente na Região Metropolitana da capital.

No Rio de Janeiro, a SES-RJ (Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro), informou que, entre os registros com identificação do clado, 30 foram associados ao clado 1 e 11 ao clado 2 no período mais recente. O estado também contabilizou uma morte pela doença neste ano.

Cenário é preocupante, aponta especialista

No Brasil, o cenário preocupa diante do avanço das infecções, visto que as duas federações estão entre as regiões com o maior número de casos no país, sendo 409 e 395 registros, respectivamente. O número corresponde a mais de 76% do total dos 1055 registros da doença no território brasileiro.

Os dados foram atualizados nesta sexta-feira (13), no painel epidemiológico do Ministério da Saúde.

Segundo o infectologista Bruno Tavares, do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, o aumento de infecções predominantes pela variante clado 1b, é diferente do cenário observado no Brasil em 2022, quando predominavam infecções pelo clado 2b.

A preocupação está relacionada ao comportamento observado em outros países. Estudos realizados fora do Brasil apontaram que o clado 1b apresenta maior transmissibilidade e potencial para provocar quadros mais graves em comparação com o clado 2b. No entanto, ainda não é possível afirmar se essas características serão reproduzidas entre a população brasileira.

“A diferença dessa variante com a antiga, se ela é mais preocupante, é exatamente pelo fato dela ter se mostrado mais transmissível e com uma capacidade mais patogênica, que a gente chama, e com uma capacidade da maior transmissibilidade de desenvolver e causar a doença mais grave”, destaca o infectologista Bruno Tavares.

Ainda não se sabe se a nova variante também foi registrada em outros estados além de SP e RJ.

Transmissão e sintomas

De acordo com a OMS (Organização Mundial da Saúde), a Mpox (anteriormente conhecida como varíola dos macacos) é uma doença infecciosa causada pelo vírus do gênero Orthopoxvirus.

Existem dois grandes grupos genéticos do vírus, chamados clados I e II, subdivididos em Ia e Ib, e IIa e IIb. O surto global registrado entre 2022 e 2023 foi provocado pelo clado IIb. A organização também aponta que o aumento de casos associados aos clados Ia e Ib na República Democrática do Congo e em outros países despertou preocupação internacional.

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A transmissão ocorre principalmente pelo contato próximo com pessoas infectadas, especialmente por meio do contato direto com lesões na pele e mucosas. Também pode acontecer pelo compartilhamento de objetos contaminados, como roupas e roupas de cama.

Entre os sintomas mais comuns estão erupções cutâneas, lesões nas mucosas, febre, dor de cabeça, dores musculares, dores nas costas, cansaço e inchaço dos linfonodos. Segundo a OMS, os sintomas geralmente duram de duas a quatro semanas. Embora a maioria das pessoas se recupere, alguns pacientes podem desenvolver complicações.

Vacinação e prevenção

Em relação à vacinação, o infectologista Bruno Tavares explica que os imunizantes apresentam uma resposta imunológica contra diferentes clados, mas os estudos apontaram uma proteção menor contra o clado 1b quando comparada à resposta observada contra o clado 2b.

Mesmo assim, o infectologista ressalta que a vacinação continua recomendada para os grupos indicados. Ele também destaca a importância de ampliar a vigilância genômica no país, para acompanhar a circulação da nova variante e compreender melhor sua dinâmica de transmissão na população brasileira.

“A gente precisa saber qual vai ser o comportamento na dinâmica populacional brasileira que nós temos para afirmar qual se vai ter ou não uma proteção. Porque a gente sabe que normalmente as vacinas contra os vírus têm sim essa resposta cruzada nas diferentes variantes, mas essa resposta acaba sendo diferente a depender da variante”, analisa o infectologista.

A OMS recomenda a vacinação para pessoas com maior risco de infecção, especialmente durante surtos, como parte das estratégias de saúde pública. Entre as medidas preventivas estão a higienização frequente das mãos, evitar contato próximo com pessoas infectadas e não compartilhar objetos pessoais.

Kateryna Kon/Sciense Photo Library/Getty Images