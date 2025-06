WhatsApp terá anúncios e assinatura paga pela primeira vez; veja como vai funcionar

O WhatsApp vai começar a exibir anúncios dentro do aplicativo. A mudança, anunciada pela Meta, marca uma nova fase na plataforma, que até então se mantinha livre desse tipo de publicidade.

Os anúncios aparecerão na aba “Atualizações”, onde ficam os Status (os famosos “Stories” que somem em 24 horas) e os Canais, sem interferir nas conversas privadas dos usuários.

Além disso, o app vai oferecer uma opção de assinatura paga para quem administra Canais. Esses donos poderão criar conteúdos exclusivos para seguidores que optarem por pagar. No início, a Meta não cobrará taxas, mas futuramente ficará com 10% do valor das assinaturas, segundo Alice Newton Rex, vice-presidente de produto do WhatsApp.

A estratégia faz parte dos esforços da empresa para gerar novas fontes de receita, sem comprometer a privacidade as mensagens seguem sendo criptografadas de ponta a ponta.

A empresa reforça que os anúncios não aparecerão em chats ou chamadas. Eles serão exibidos apenas na aba de Atualizações e terão uma segmentação mais ampla, baseada em localização, idioma e interesses, sem o uso de dados das conversas.

A exibição de anúncios começa já nesta segunda-feira (16), mas pode levar algumas semanas até atingir todos os usuários no mundo.

