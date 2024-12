A programação com diversas atrações continua com o Natal na Estação

A programação natalina da Estação das Docas se estende até o dia 25 de dezembro, proporcionando aos visitantes uma experiência mágica e gratuita. Desde o dia 13, o complexo tem sido palco de diversas apresentações musicais, corais e cortejos que celebram o espírito natalino.

A programação natalina da Estação das Docas teve um início mágico, com apresentações de dança, música e teatro que celebraram a diversidade cultural da região.

No dia 18 de dezembro, quarta-feira, às 18h, a orla do Armazém 3 terá o privilégio de receber a apresentação do Coral Adulto da Igreja Adventista do Sétimo Dia do Marco. Com um repertório cuidadosamente selecionado, o coral promete emocionar o público e criar uma atmosfera única. A Igreja, localizada na Barão do Triunfo, 3590, possui uma rica tradição musical, contando com o Coral Marajoara, com 41 anos de história e 50 membros, e o Coral Jovem, com 30 integrantes.

Nos dias 21 e 22 de dezembro, sábado e domingo, a partir das 17h, um vibrante Cortejo Natalino percorrerá os espaços da Estação das Docas, contagiando o público com sua alegria, cores e melodias.

Doe um brinquedo e espalhe alegria! A Estação das Docas, o Parque Utinga e o Mangal das Garças estão recebendo doações desde o dia 13.

Tire uma foto com o Papai Noel, doe um brinquedo e ajude o Projeto Liga do Bem a levar alegria para as crianças de Mosqueiro! No dia 23, na Estação das Docas.

Programação completa

18/12 (quarta-feira) ​

18h – Coral Adulto da Igreja Adventista do 7 dia do Marco. (200 pessoas) – Local Orla do Armazém 3

21/12 (sábado)

17h – Cortejo natalino (O Boticário) – Armazéns e Orla

22/12 (domingo)

17h – Cortejo natalino (O Boticário) – Armazéns e Orla

23/12 (segunda-feira)

17h – Papai e Mamãe Noel

Local – Árvore montada no Armazém 1

Neste dia haverá uma campanha para doação de brinquedos da Liga do Bem.

A pessoa que doar um brinquedo, levará para casa uma foto impressa com o Papai Noel.

25/12 (quarta-feira)

16h – Parada de Natal

Funcionamento no Natal: Na semana das comemorações natalinas, a Estação funcionará normalmente, de 10h à 00h, tendo horário diferenciado apenas na véspera de Natal, dia 24, quando estará aberta de 10h às 15h, excepcionalmente.

Serviço:

Funcionamento na semana do Natal

23/12 (segunda-feira) – 10h à 00h

24/12 (terça-feira) – 10h às 15h *excepcionalmente

25/12 (quarta-feira) – 10h à 00h

26/12 (quinta-feira) – 10h à 00h,

Foto: Divulgação