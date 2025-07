“Não tenho vergonha de trabalhar”: namorada de Belo vende biquínis na praia

Rayane Figliuzzi montou um estande neste sábado (12) na praia da Barra da Tijuca (RJ) para comercializar peças de sua marca

Heloísa Noronha, colaboração para a CNN, São Paulo

A modelo e empresária Rayane Figliuzzi, 27, namorada do cantor Belo, 51, foi vista neste sábado (12) vendendo biquínis na praia da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. Proprietária da marca de beachwear Uzzi, ela participou da montagem do estande para exibir as peças, conversou com o público e ajudou a vender as peças.

“Eu gosto de participar de todas as etapas, ver tudo de perto, analisar, fazer reuniões, trocar ideias, ouvir opiniões… Eu saí de casa muito cedo com o sonho de ser atriz. No meio do caminho até aqui fiz muitas coisas. Não tenho medo nem vergonha de trabalhar. Acho que este é o caminho natural que devemos seguir” , disse Rayane ao jornal “Extra”.

Rayane Figliuzzi e Belo começaram a namorar em meados de 2024 e assumiram publicamente o relacionamento em fevereiro de 2025. Mãe do pequeno Zion, 3, ela estuda Design de Moda, é proprietária de uma clínica de estética e atua como influenciadora digital.

Reprodução Instagram