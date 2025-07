Di María marca em reestreia pelo Rosário Central e estádio enlouquece; veja

O craque argentino marcou o gol que abriu o placar contra o Godoy Cruz

Filipe Saochuk, da CNN

A reestreia de Ángel Di María pelo Rosário Central acaba de ganhar mais um capítulo emocionante. Diante do Godoy Cruz, o craque argentino marcou seu primeiro gol no retorno ao clube que o revelou.

Aos 33 minutos do segundo tempo, Di María chamou a responsabilidade e cobrou pênalti com categoria, apenas deslocando o goleiro rival. A torcida foi à loucura no Estádio Gigante de Arroyito, e o jogador tirou a camisa para celebrar com os novos companheiros.

Porém, nos lances finais, Poggi empatou para os visitantes na primeira rodada do Torneio Clausura do Campeonato Argentino, e o duelo terminou empatado por 1 a 1.

Carreira de Ángel Di María

Revelado nas categorias de base do Rosário Central, deixou o clube em 2007 para desbravar o futebol europeu.

De lá para cá, defendeu camisas de peso como Benfica, Real Madrid, Manchester United, Paris Saint-Germain, Juventus e novamente o Benfica, antes de retornar à sua terra natal.

Reprodução/X/@RosarioCentral