Entenda como está a negociação entre Flamengo e Filipe Luís por renovação

Partes querem estender vínculo, mas ainda negociam detalhes burocráticos

Guilherme Xavier, da CNN

O Flamengo já expressou desejo de renovar o contrato de Filipe Luís. Tanto que, nas últimas semanas, o clube carioca apresentou uma proposta oficial que está na mesa do seu treinador.

A renovação de Filipe Luís é tratada como prioridade nos bastidores do Flamengo. As partes conversam desde o início da temporada, já que o vínculo atual vai até dezembro desta temporada.

Dessa forma, a diretoria rubro-negra apresentou uma proposta de renovação com valorização salarial. O novo contrato vai até dezembro de 2026, com possibilidade de renovação automática por mais um ano, conforme apurou a CNN.

Filipe Luís está inclinado a aceitar, mas não há pressa para definir o futuro. Como o interesse da renovação é mútuo, Flamengo e treinador não se veem pressionados para oficializar a extensão.

E a Europa, Filipe Luís?

Nunca saiu do radar. Filipe Luís quer fazer história no Flamengo, mais do que já tem, sendo campeão da Copa do Brasil, Campeonato Carioca e Supercopa do Brasil como treinador, porém a Europa sempre será um sonho.

A reportagem apurou que o comandante está em contato constante com pessoas do Atlético de Madrid, onde também é ídolo. Depois do Mundial de Clubes, ele foi tratado como opção para substituir Diego Simeone no futuro.

Antes disso, no entanto, Filipe Luís deseja “criar casca” no Brasil.

Foto: Flickr / crflamengo