Conheça Tio Silvinho, que viralizou após levar lanches para Taís Araújo

Tio da protagonista de “Vale Tudo” já tem mais de 115 mil seguidores em seu perfil do Instagram

Flávio Ismerim, da CNN

Um tio da atriz Taís Araújo, 46, viralizou nas redes sociais nos últimos meses após a protagonista de “Vale Tudo” criar o hábito de mostrar os lanches que ele leva para ela nos estúdios da TV Globo.

Tio Silvinho já soma mais de 115 mil seguidores em seu perfil do Instagram, onde dá dicas de culinária e posta vídeos de receitas variadas. Os registros da estrela de “Da Cor do Pecado” e “Xica da Silva” mostram uma grande variedade de frutas levadas pelo tio, que vão desde pitaias a siriguelas.

“Meu tio Silvinho, irmão da minha mãe. Ele me traz e me pega no trabalho todo dia e começou a viralizar na internet porque ele me traz lanche toda vez que me pega. Eu comecei a gravar e, de repente, as pessoas começaram a querer ver e isso foi um sucesso”, contou a atriz em entrevista ao É de Casa, da TV Globo.

No programa que foi ao ar neste sábado (12), Silvio contou que trabalha com a atriz há muito tempo. Ele costuma levar e buscar Taís Araújo nas gravações da emissora.

“Eu já trabalho com a Tata desde da gravidez do João, que é o filho mais velho dela. Então, quase todas as gravações que foram feitas, ela sempre precisa que eu dirija para ela porque diz que comigo se sente muito à vontade”, explicou Tio Silvinho.

Reprodução/Globoplay