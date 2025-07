Edu Guedes atualiza fãs sobre recuperação após 4 cirurgias

Apresentador afirma que está bem, se recuperando, e que tem feito atividades gradativamente

Tamiris Gomes, da CNN

O apresentador Edu Guedes, 51, usou as redes sociais neste sábado (12) para atualizar os fãs sobre sua recuperação após o diagnóstico de câncer no pâncreas, revelado no início de julho. Emocionado, ele celebrou a alta hospitalar antecipada, concedida dez dias antes do previsto, e agradeceu pelas mensagens de carinho e apoio que vem recebendo.

“Vi a preocupação com relação a estar abatido, não tem como ser diferente. Foram quatro cirurgias em praticamente 15 dias. Não foi fácil”, disse o chef, em vídeo no Instagram.

Ele afirma, ainda, que está bem, se recuperando, e que tem feito atividades gradativamente. O apresentador falou sobre a confiança ao encarar situações de dificuldades e se emocionou.

“Quero dizer que muitas vezes eu fico emocionado com tudo isso. E o principal é a nossa cabeça. Se a gente tiver a cabeça boa, a gente consegue resolver da melhor forma”, refletiu.

Relembre o caso de Edu Guedes

Na última sexta-feira (11), Edu Guedes recebeu alta médica 10 dias antes do previsto, após passar descobrir um tumor no pâncreas e passar por quatro cirurgias.

O diagnóstico de Edu se tornou público no sábado (6), após a assessoria confirmar a informação à imprensa. Ele passou por uma cirurgia para remoção de nódulos no fim de semana.

Segundo o comunicado enviado à CNN, Guedes descobriu a doença após ser diagnosticado com um cálculo renal. “Ao realizar mais exames específicos foi descoberto tumor no pâncreas, sendo necessária cirurgia de remoção“, dizia o texto.

Edu Guedes ficou internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Em comunicado, a assessoria afirmou que o apresentador teve uma evolução “mais rápida do que o esperado”. Na quarta-feira (9), ele ainda recebeu alta da UTI e falou pela 1ª vez após a cirurgia de câncer.

