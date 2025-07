Internacional bate Vitória com golaço no fim e escapa do Z-4 no Brasileirão

Bruno Tabata marcou o gol do Colorado aos 46 minutos do segundo tempo

Filipe Saochuk, da CNN

O Campeonato Brasileiro voltou para Internacional e Vitória, e quem pôde comemorar no retorno da competição foi o torcedor Colorado. Com gol nos acréscimos da etapa final marcado por Bruno Tabata, os gaúchos venceram por 1 a 0.

Com o resultado, o Internacional escapou momentaneamente da zona de rebaixamento, chegando à 13ª posição, com 14 pontos. Já o Vitória foi empurrado para o Z-4, caindo para 17º, ficando com 11 pontos.

Colorado vence no fim com golaço de Tabata

O duelo começou equilibrado no Beira-Rio, mas a posição de igualdade entre as equipes proporcionou um jogo de muita transpiração e poucas chances de gol, afinal, Internacional e Vitória precisavam buscar os três pontos para fugir da zona da degola.

A melhor chance dos primeiros 45 minutos, no entanto, foi dos donos da casa. Aos 39, Alan Patrick, a principal referência do elenco Colorado, fez boa jogada dentro da área e cruzou para Wesley.

Livre de marcação, o atacante desviou de primeira, mas não conseguiu direcionar para a meta defendida pelo goleiro Lucas Arcanjo. Nada de gols na etapa inicial.

Na volta do intervalo, o clube gaúcho voltou diferente. Mais incisivo, o time de Roger Machado pressionou os comandados de Fábio Carille, mas apesar da melhora ofensiva, o empate sem gols parecia inevitável. Até que Bruno Tabata apareceu para salvar a noite colorada.

Aos 46 minutos, após bola sobrada na entrada da área, o camisa 17 acertou um belíssimo chute de perna esquerda e acertou o ângulo do goleiro do Leão, para a explosão do público no Beira-Rio.

Vitória por 1 a 0 garantida nos minutos finais e fuga momentânea da zona de rebaixamento para os donos da casa. Por outro lado, o clube baiano caiu para o temido grupo dos quatro últimos colocados do Campeonato Brasileiro.

Próximos jogos de Internacional e Vitória

Pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Internacional visita o Bahia na próxima quarta-feira (16), às 15h (de Brasília). Já o Vitória encara o Botafogo no Rio de Janeiro, também na quarta-feira, às 21h30.

Ricardo Duarte / Internacional