“Não fiquei triste”, diz irmã de Zé Felipe sobre divórcio do cantor

Heloísa Noronha, colaboração para a CNN, São Paulo

Em um papo com seus seguidores, a influenciadora digital Jéssica Beatriz Costa, 31, acabou se deparando com uma pergunta sobre o fim do relacionamento de Zé Felipe, 27, seu irmão, e Virginia Fonseca, 26.

Um internauta quis saber se a filha do cantor Leonardo, 61, havia ficado triste com a separação dos dois. Zé Felipe e Virginia anunciaram o fim do casamento no último mês de maio, após cinco anos juntos.

Sincera, Jéssica respondeu que não havia ficado mexida nem com o próprio divórcio.

“Não [fiquei triste]. Não fiquei triste nem com a minha [separação], vou ficar com a dos outros? A gente tem que ser feliz. O que é da porta para dentro de casa, só o casal na sua intimidade é que sabe o que acontece, então é isso”, declarou a influenciadora.

Ela é a terceira dos seis filhos do cantor Leonardo, fruto de um relacionamento com a designer de joias Priscila Beatriz. Em suas redes sociais, Jéssica compartilha conteúdos sobre estilo de vida, viagens e beleza.

