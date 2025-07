Atlético de Madrid demonstra interesse em contratação de Thiago Almada

Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o clube espanhol entrou em contato para saber as condições de transferências do atleta

Victor Fardin, da CNN

O Atlético de Madrid está atrás de um novo reforço para a próxima temporada do futebol europeu. O time espanhol realizou um contato inicial para contratar o meia Thiago Almada, de 24 anos. A informação é do jornalista italiano Fabrizio Romano.

Os espanhóis foram informados das condições de transferência do argentino e irão decidir se seguirão ou não com a negociação. Também de acordo com Fabrizio, o Benfica, de Portugal, foi outro clube que demonstrou interesse no jogador no início da semana.

Este seria o terceiro reforço do Atlético de Madrid para a temporada 2025/2026. Até o momento, o time da capital espanhola acertou com o ponta Álex Baena, do Villarreal, por 42 milhões de euros (R$ 273,6 milhões na cotação atual) e com o lateral Matteo Ruggeri, da Atalanta-ITA, por 17 milhões (R$ 110,7 milhões).

Segundo o jornal português “Record”, o Zenit, da Rússia, estaria disposto a oferecer o valor de 35 milhões de euros (aproximadamente 226,7 milhões de reais) por Thiago Almada. Depois de sair do Botafogo, ele jogou por seis meses no Lyon, da França.

No período que atuou pelo Lyon, Almada atuou em 20 partidas, finalizando com dois gols e cinco assistências. Já na sua passagem pelo Glorioso, o argentino obteve cinco participações em gols, incluindo os importantes tentos contra São Paulo e Peñarol, ambos pelo mata-mata da Libertadores de 2024.

Marcelo Endelli/Getty Images