Paysandu empata com o Atlético Goianiense na Curuzu e Fiel protesta contra a arbitragem

O Paysandu jogou pela 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro na noite deste sábado, 12, e jogou mal, e teve o azar de uma arbitragem que fez de tudo para atrapalhar o sonho bicolor de sair do buraco em que se encontra, podendo voltar à lanterna, a depender dos demais jogos da rodada. O Bicola está com 15 pontos, defendeu um pênalti e a defesa foi anulada, a cobrança de penalidade repetida e um gol a favor dos visitantes, já que a partida se realizou no Estádio Leônidas Sodré de Castro, o caldeirão da Curuzu.

O primeiro tempo foi péssimo. Os jogadores, ao que parece, não assimilaram as instruções do técnico Claudinei Oliveira. Apesar disso, e estando em desvantagem, a equipe foi aguerrida, guerreira, e conseguiu empatar. Veio a cobrança de pênalti que foi em dose dupla patrocinada pela arbitragem. Novamente, a equipe correu atrás do prejuízo e conseguiu empatar.

Não foi um bom resultado para o Papão, mas, a equipe bicolor segue em evolução, sem perder há quatro rodadas. Mesmo assim, segue na zona de rebaixamento, em 18º lugar, e não é por falta de apoio. Havia mais de 15 mil torcedores na Curuzu.

Da Redação de A PROVÍNCIA DO PARÁ/Imagem: Jorge Luís Totti, Agência Paysandu