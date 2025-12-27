A Ressurreição de Cristo | Projeto é filmado em IMAX com grande orçamento

A sequência deve ser lançada em duas partes, com previsão para 2027

Segundo fontes do site World of Reel, A Ressurreição de Cristo, sequência de A Paixão de Cristo que está sendo filmada com discrição nos estúdios Cinecittà, em Roma, está utilizando câmeras IMAX em suas filmagens. Isso significa que o filme está sendo, ao menos parcialmente, filmado em IMAX.

O projeto de Mel Gibson está sendo feito em duas partes, cada uma com um orçamento entre US$100 e US$125 milhões. O valor de produção total deve ser aproximar de US$250 milhões, se tornando o filme mais caro dirigido pelo artista.

Além disso, os diálogos devem ser em inglês, diferentemente de A Paixão de Cristo, que foi gravado em aramaico e hebraico. Esta mudança surge para não afastar o público, pela barreira linguística.

Tudo sobre A Ressurreição de Cristo

O enredo da sequência está sendo apelidado por alguns como a história da “descida de Jesus ao inferno” e se concentraria nos eventos que ocorreram três dias entre sua crucificação e ressurreição. Jim Caviziel (Som da Liberdade) voltará ao papel de Jesus Cristo para a sequência.

O roteiro do filme passou por extensas revisões ao longo dos anos, com Gibson e o co-roteirista Randall Wallace — que recebeu uma indicação ao Oscar por Coração Valente — supostamente escrevendo pelo menos seis versões. Wallace confirmou em abril que o roteiro finalmente foi concluído. Embora os detalhes sobre a direção da sequência permaneçam em sigilo, há indícios de que o filme adotará uma abordagem mais espiritual e metafísica em comparação ao original.

A Lionsgate divulgou que A Ressureição de Cristo será lançado em duas partes; Parte 1 no dia 26 de março de 2027, e Parte 2 no dia 6 de maio do mesmo ano.

Lançado em 2004 com direção de Mel Gibson e Jim Caviziel no papel central, A Paixão de Cristo é uma das mais populares dramatizações da vida de Jesus Cristo, arrecadando US$ 620 milhões ao redor do mundo. O filme foca na vida e morte de Jesus.