domingo, dezembro 28, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeENTRETENIMENTO
ENTRETENIMENTO

A Ressurreição de Cristo | Projeto é filmado em IMAX com grande orçamento

A sequência deve ser lançada em duas partes, com previsão para 2027

Segundo fontes do site World of ReelA Ressurreição de Cristo, sequência de A Paixão de Cristo que está sendo filmada com discrição nos estúdios Cinecittà, em Roma, está utilizando câmeras IMAX em suas filmagens. Isso significa que o filme está sendo, ao menos parcialmente, filmado em IMAX.

O projeto de Mel Gibson está sendo feito em duas partes, cada uma com um orçamento entre US$100 e US$125 milhões. O valor de produção total deve ser aproximar de US$250 milhões, se tornando o filme mais caro dirigido pelo artista.

Além disso, os diálogos devem ser em inglês, diferentemente de A Paixão de Cristo, que foi gravado em aramaico e hebraico. Esta mudança surge para não afastar o público, pela barreira linguística.

Tudo sobre A Ressurreição de Cristo

O enredo da sequência está sendo apelidado por alguns como a história da “descida de Jesus ao inferno” e se concentraria nos eventos que ocorreram três dias entre sua crucificação e ressurreição. Jim Caviziel (Som da Liberdade) voltará ao papel de Jesus Cristo para a sequência. 

O roteiro do filme passou por extensas revisões ao longo dos anos, com Gibson e o co-roteirista Randall Wallace — que recebeu uma indicação ao Oscar por Coração Valente — supostamente escrevendo pelo menos seis versões. Wallace confirmou em abril que o roteiro finalmente foi concluído. Embora os detalhes sobre a direção da sequência permaneçam em sigilo, há indícios de que o filme adotará uma abordagem mais espiritual e metafísica em comparação ao original.

Lionsgate divulgou que A Ressureição de Cristo será lançado em duas partes; Parte 1 no dia 26 de março de 2027, e Parte 2 no dia 6 de maio do mesmo ano.

Lançado em 2004 com direção de Mel Gibson e Jim Caviziel no papel central, A Paixão de Cristo é uma das mais populares dramatizações da vida de Jesus Cristo, arrecadando US$ 620 milhões ao redor do mundo. O filme foca na vida e morte de Jesus.

avistao 300x100
Artigo anterior
Heated Rivalry | Atriz que interpreta Yuna fala sobre o amor entre mãe e filho
Próximo artigo
Presidente Lula decreta cota mínima de filmes nacionais nos cinemas brasileiros

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,319FansLike
3,557FollowersFollow
22,800SubscribersSubscribe
avistao 320x320
Webbanner_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@grupomarajoara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 3111

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315