Heated Rivalry | Atriz que interpreta Yuna fala sobre o amor entre mãe e filho

A série já foi renovada para uma segunda temporada

O último episódio da primeira temporada de Heated Rivalry focou na evolução do relacionamento entre Ilya (Connor Storrie) e Shane (Hudson Williams), mas também abordou a importância do apoio familiar para uma pessoa LGBT.

Em entrevista à Variety, a atriz Christina Chang, que interpreta Yuna, a mãe de Shane, falou sobre como foi gravar a cena em que os dois conversam sobre a sexualidade dele de forma amorosa, ao invés de falarem sobre o futuro profissional do atleta.

“Você tem uma escolha na forma como vai amar alguém, e às vezes é sobre uma decisão de um segundo que você toma que vai decidir isso“, disse Chang. “Eu queria ter certeza de que quando ela pisa fora de casa, não é sobre ela. É sobre muitas coisas. Você não sabe o que ela vai dizer, existe um momento de suspense. […] Poderia ter acontecido de qualquer outra forma mas, no fim das contas, ela escolhe o Shane.“

A atriz aproveitou para dar um conselho para pais que tenham filhos que se assumiram para eles. “O seu amor pelo seu filho e o bem-estar dele é o mais importante“, declarou. “Todo mundo tem uma definição diferente de proteção, mas amar e proteger significa enxergá-los como quem realmente são e abraçar isso. Se o seu filho teve a coragem de lhe contar isso, saiba que, provavelmente, não foi fácil. Então só o ame por isso, e lidem com isso juntos.“

Sobre Heated Rivalry

A série Heated Rivalry, que aborda um romance entre jogadores de hockey de times rivais, é baseada na série de livros Game Changers de Rachel Reid. Apesar do sucesso nos Estados Unidos e Canadá, a HBO Max ainda não anunciou uma data de estreia para a série, ou indicou se ela será distribuída no Brasil pelo serviço de streaming.

O elenco conta com Connor Storrie, Hudson Williams, François Arnaud, Sophie Nélisse, Franco Lo Presti, Connor McKenna, Shaun Starr, Ksenia Daniela Kharlamova, Andrew Carter e mais.