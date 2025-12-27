domingo, dezembro 28, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeENTRETENIMENTO
ENTRETENIMENTO

Heated Rivalry | Atriz que interpreta Yuna fala sobre o amor entre mãe e filho

A série já foi renovada para uma segunda temporada

O último episódio da primeira temporada de Heated Rivalry focou na evolução do relacionamento entre Ilya (Connor Storrie) e Shane (Hudson Williams), mas também abordou a importância do apoio familiar para uma pessoa LGBT.

Em entrevista à Variety, a atriz Christina Chang, que interpreta Yuna, a mãe de Shane, falou sobre como foi gravar a cena em que os dois conversam sobre a sexualidade dele de forma amorosa, ao invés de falarem sobre o futuro profissional do atleta.

Você tem uma escolha na forma como vai amar alguém, e às vezes é sobre uma decisão de um segundo que você toma que vai decidir isso“, disse Chang. “Eu queria ter certeza de que quando ela pisa fora de casa, não é sobre ela. É sobre muitas coisas. Você não sabe o que ela vai dizer, existe um momento de suspense. […] Poderia ter acontecido de qualquer outra forma mas, no fim das contas, ela escolhe o Shane.

A atriz aproveitou para dar um conselho para pais que tenham filhos que se assumiram para eles. “O seu amor pelo seu filho e o bem-estar dele é o mais importante“, declarou. “Todo mundo tem uma definição diferente de proteção, mas amar e proteger significa enxergá-los como quem realmente são e abraçar isso. Se o seu filho teve a coragem de lhe contar isso, saiba que, provavelmente, não foi fácil. Então só o ame por isso, e lidem com isso juntos.

Sobre Heated Rivalry

A série Heated Rivalry, que aborda um romance entre jogadores de hockey de times rivais, é baseada na série de livros Game Changers de Rachel Reid. Apesar do sucesso nos Estados Unidos e Canadá, a HBO Max ainda não anunciou uma data de estreia para a série, ou indicou se ela será distribuída no Brasil pelo serviço de streaming.

O elenco conta com Connor Storrie, Hudson Williams, François Arnaud, Sophie Nélisse, Franco Lo Presti, Connor McKenna, Shaun Starr, Ksenia Daniela Kharlamova, Andrew Carter e mais.

avistao 300x100
Artigo anterior
Stranger Things | Caleb McLaughlin fala sobre final da série e relação com Max
Próximo artigo
A Ressurreição de Cristo | Projeto é filmado em IMAX com grande orçamento

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,319FansLike
3,557FollowersFollow
22,800SubscribersSubscribe
avistao 320x320
Webbanner_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@grupomarajoara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 3111

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315