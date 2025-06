Abertas inscrições para Mestrado em Educação Escolar Indígena

As inscrições para o processo seletivo do Programa de Pós-Graduação em Educação Escolar Indígena (PPGEEI), que oferta vagas o curso de Mestrado Profissional em Educação Escolar Indígena para a turma de 2025, que visa qualificar indígenas licenciados com atuação na educação escolar indígena estão abertas até 25 de junho. O programa é oferecido pela Universidade do Estado do Pará (Uepa), em associação com a Universidade Federal do Pará (UFPA), a Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa) e a Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa). Todas as informações sobre o certame estão disponíveis no edital 56-2025, publicado em www.uepa.br.

Podem se candidatar indígenas com pertencimento étnico ao povo, que comprovem referendo da comunidade indígena de origem e possua diploma de Licenciatura Plena reconhecido por órgão oficial brasileiro. O processo seletivo ocorre em três fases, todas de caráter eliminatório e classificatório: avaliação do Projeto de Dissertação; arguição do projeto de dissertação e prova escrita, realizada de forma presencial em Belém, Santarém e Marabá.

O curso possui duas linhas de pesquisa Currículo, Modos de Fazer, e avaliação em Educação Escolar Indígena, que investiga o caráter diferenciado da educação escolar indígena, a implementação de propostas curriculares alinhadas a projetos societários específicos dos povos indígenas, propostas de intervenção pedagógica com protagonismo indígena, e formas de avaliação e gestão específicas e adequadas à realidade de cada povo indígena; e Planejamento e Produção de Materiais Didáticos na Escola Indígena, focada em estudos sobre o planejamento e a produção de cultura material em educação escolar indígena, considerando a relação entre tecnologias tradicionais indígenas e tecnologias de ensino.

Ao total, serão ofertadas 20 vagas, distribuídas igualmente entre as duas linhas de pesquisa, com 10 vagas para cada linha. As vagas estão ofertadas em Santarém, com 4 vagas por linha de pesquisa, Marabá, com 3 vagas por linha de pesquisa, em Belém, 3 vagas por linha de pesquisa. A redistribuição de vagas pode ocorrer se a coordenação do PPGEEI precisar adequar a formação do grupo de alunos por polo, mediante aprovação do Colegiado do PPGEEI. O resultado final está previsto para ser publicado em setembro, mesmo mês para quando está previsto o início das aulas para a nova turma.

Fonte e imagem: Agência Pará de Notícias