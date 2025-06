AABB se classifica com goleada no adversário pelo campeonato Interclubes Sociais

Apresentando um ritmo veloz desde o início do jogo, o time de futebol da AABB se classificou para as semifinais do Certame do Interclubes Sociais após golear a equipe do Pará Clube/Cametá pelo placar de 4 a 1, marcando Rômulo, Adriano, Leandrinho e Rafinha. Kléber da Costa Lobo foi árbitro com ótimo trabalho.

O time bancário se apresentou com Marcio Pacheco, Leonardo, Benício, Geovane, Adriano, Dorinaldo, Carlos, Fernando, Erlon, Renan, Diego, Rômulo, Leandro, Maicon, Rômulo, Fábio, David, Fernando, José Rafael, Anderson, Durval, Michel e Daniel.

A AABB enfrentará pela semifinal o time do PC/Madri. Possivelmente, o jogo acontecerá na próxima terça-feira no estádio “Jacques Flores”, do Pará Clube, às 20 horas.

Satisfeita com a classificação do time, a presidente do clube bancário, Tânia Barbosa, parabenizou atletas e a comissão técnica e pediu com entusiasmo a conquista do título. Para ela, é apenas uma questão de dias para a conquista do título, com todo respeito aos adversários que lutam bravamente em chegar o título da competição.

Tânia Barbosa conta com o apoio do vice-presidente financeiro, Arnaldo Lemos que vem realizando um trabalho seriedade no seu setor especializado, assim como de toda a diretoria da AABB.

Por Nonato Batista/Ronabar/texto e imagem