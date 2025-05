Ação de cidadania e saúde marca o Dia de Combate à LGBTFobia na Praça da República

No compromisso de uma gestão inclusiva, a Prefeitura de Belém celebrou ontem, sábado, dia 17 de maio, o Dia Internacional de Combate à LGBTFobia, levando informação, prevenção e acolhimento à comunidade LGBTQIA+. Por meio de diversas secretarias, tendo à frente a Secretaria Executiva de Direitos Humanos, a PMB realizou, na manhã deste sábado, na Praça da República, mais uma edição do “Belém Pra Todos”, com ações de cidadania e saúde voltadas à população LGBTQIA+ e à comunidade em geral, de maneira gratuita.

Vários serviços foram ofertados. A Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência Social e Direitos Humanos (Semcad) e a Polícia Civil foram responsáveis pel emissão de RG. A Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) ofereceu vacinação contra Influenza, Tríplice Viral, Febre Amarela, Hepatite B e HPV, realizou verificação de pressão arterial e testes de glicemia.

A Secretaria Estadual de Saúde (SESPA) realizou consultas com clínico-geral e ginecologista. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Clima (Semmac) distribuiu 200 mudas de plantas. Já a Fundação Papa João XXIII (FUNPAPA) realizou cadastros no CadÚnico.

Vários testes rápidos em um único lugar

Um dos espaços mais procurados, durante a ação, foi o da Casa Dia (Centro de Atenção à Saúde em Doenças Infecciosas Adquiridas). Eles deram orientações sobre PrEP e PEP (estratégias de prevenção da infecção pelo HIV), ofertaram testes rápidos para Hepatite B e C, HIV e Sífilis, e ainda fizeram aconselhamento e prevenção de Infecções Sexualmente Transmissíveis.

“Trazer a orientação, informação e diagnóstico precoce das IST e, principalmente, do HIV, faz com que a gente tenha essa responsabilidade, através da Secretaria Municipal de Saúde, de estar mais próximo da população”, pontuou Reginaldo Júnior, diretor da Casa Dia.

Morador em situação de rua há 20 anos, André da Silva agradeceu à Prefeitura de Belém pela oportunidade de realizar testes rápidos de HIV, sífilis, hepatite B e C. “Um alívio ter feito logo estes testes e ainda ter recebido orientações sobre um remédio que irei tomar, para prevenir o HIV”, disse.

O contador Paulo Vítor Silva, 26 anos, também aproveitou a chance de realizar os testes e ainda levou uma mudinha de planta para casa. “Muito bom perceber que nossos impostos estão voltando para nós, através de iniciativas como esta. A Prefeitura está de parabéns por nos proporcionar estes serviços, os quais não temos tempo de fazer durante a semana, por causa do trabalho”.

A importância do 17 de maio

Há 35 anos, neste dia 17 de maio, a Organização Mundial da Saúde retirou a homossexualidade da classificação estatística internacional de doenças e problemas relacionados à saúde. Desde então, a data é reconhecida pela luta diária da comunidade LGBTQIA+ contra a discriminação e pelas conquistas alcançadas.

Desde 2019, a homofobia passou a ser reconhecida como crime em todo o território brasileiro, apoiada na Lei 7.716/1989, que criminaliza o racismo, por meio de Ação Direta de Constitucionalidade por omissão, editada pelo STF.

“É importantíssimo a Prefeitura de Belém construir políticas públicas para esta comunidade. Hoje é um dia que marca essa luta, que não é fácil. O Brasil continua sendo o país que mais mata pessoas trans e travestis no mundo. Então, precisamos promover cidadania e dignidade a essas pessoas”, destacou Larissa Martins, secretária executiva de Direitos Humanos.

Cerca de 400 pessoas participaram da ação, que teve ainda atrações culturais em uma manhã de festa, conscientização e inclusão na Praça da República. “Um governo que se predispõe a conversar com uma população tantas vezes marginalizada, se torna um governo que dá importância aos direitos humanos. E isso, para nós, significa muito. Temos uma gestão parceira!”, concluiu Bárbara Pastana, presidenta do Movimento LGBTQIA+ do Pará.

