Dois enteados da filha de Mano Menezes morrem em acidente

Os filhos do genro do treinador Mano Menezes morreram em um acidente de carro ocorrido anteontem, sexta-feira, 16, na Rodovia BR-293, próximo a Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul. As vítimas eram Maria Sophia Dumoncel, de 16 anos, e Arthur Dumoncel, de 9 anos. Um homem de 42 anos também morreu no acidente. As causas do acidente são apuradas pela Polícia Rodoviária Federal.

Álvaro Dumoncel, pai das vítimas, é marido de Camila Menezes, filha de Mano. As crianças eram frutos de um outro relacionamento, com Mirela Gomez da Costa.

O Grêmio, time comandado por Mano, prestou solidariedade em nota.

“O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense vem a público neste momento de luto oferecer suas condolências ao técnico Mano Menezes, sua esposa Maria Inês, sua filha Camilla Menezes, o genro Álvaro Dumoncel e demais familiares”, divulgou o clube.

Com a tragédia, o Grêmio não teve o comando de Mano Menezes na partida de ontem, sábado, 17, às 21h, contra o São Paulo, no Morumbi pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. O auxiliar técnico Sidnei Lobo vai comandar a equipe.

