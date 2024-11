Ação do Hospital Geral de Tailândia destaca importância dos cuidados com saúde mental

O Hospital Geral de Tailândia (HGT), por meio da sua Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), realizou nesta semana a Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho (SIPAT), com o tema Mente Saudável, Trabalho Seguro. A ação reuniu mais de 218 profissionais de diferentes setores da unidade e destacou os cinco pilares da saúde mental.

As atividades foram abertas com uma apresentação temática conduzida pelos integrantes da CIPA, seguida de uma palestra ministrada pela psicóloga Izabel Alves sobre a importância do cuidado com a saúde mental. O momento contou ainda com dinâmicas interativas e distribuição de brindes.

O presidente da CIPA, Natanael Souza, reforçou a relevância da iniciativa para conscientizar os profissionais sobre a relação entre o bem-estar emocional e a produtividade no trabalho. “Queremos que cada colaborador reflita sobre como o cuidado com a mente impacta positivamente tanto na vida pessoal quanto na profissional. Este é um espaço para aprendizado, troca de experiências e fortalecimento do coletivo”, destacou.

A programação incluiu ainda a atividade “Cine Pipoca”, com a exibição de um curta-metragem sobre saúde mental, além de palestras voltadas para os ciclos sociais e a prática de exercícios físicos, ministradas por profissionais internos e convidados. A iniciativa abordou também a importância da nutrição e do autocuidado para a saúde integral.

Durante a SIPAT, sorteios de brindes e momentos de interação reforçaram o clima de união entre os colaboradores. O evento foi elogiado tanto pelos profissionais da unidade quanto pelos usuários. “Achei muito legal a iniciativa, porque trabalhar com pessoas exige que os profissionais estejam bem com a própria saúde, principalmente a mental. Essas ações ajudam muito a refletir e buscar maneiras de se cuidarem”, comentou Leonez Chaves, usuário do HGT.

Para Eduardo Pereira, diretor executivo do HGT, a SIPAT deste ano reafirmou o compromisso da unidade em valorizar seus profissionais. “Investir na saúde mental é essencial para garantir não apenas um atendimento de excelência, mas também um ambiente de trabalho seguro e acolhedor. Nosso maior patrimônio são as pessoas, e é nelas que devemos investir continuamente.”

O Hospital Geral de Tailândia mantém 51 leitos e uma Unidade de Cuidados Intensivos (UCI) com nove leitos, sendo seis adultos e três pediátricos. Os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) têm acesso aos serviços oferecidos pelo HGT por meio da Central de Regulação Municipal. Casos de urgência e emergência são atendidos em livre demanda ou encaminhados pelo Samu, Corpo de Bombeiros Militar e Polícia Rodoviária.

Serviço:

Pertencente à rede de hospitais do Governo do Pará, o HGT é administrado pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH), em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). A unidade fica na Avenida Florianópolis, s/n, no bairro Novo. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (91) 3752.1210.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação