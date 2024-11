Governo Lula fecha acordo com empresa chinesa rival da Starlink

O governo federal assinou, na última terça-feira (19), um acordo para que a empresa chinesa de satélites SpaceSail, que é concorrente da Starlink, de Elon Musk, colabore com a administração pública brasileira. De acordo com uma reportagem do jornal Folha de S.Paulo, a companhia da China ainda estaria avaliando uma operação comercial no país.

O acerto, chamado de memorando de entendimento, vinha sendo negociado há alguns meses, mas atraiu repercussão nos últimos dias após Elon Musk, que vai comandar o novo Departamento de Eficiência Governamental dos Estados Unidos, ter sido xingado pela primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja.

A Starlink, de Musk, opera no Brasil desde 2022 após um acordo firmado durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Já o memorando de entendimento com a empresa chinesa foi celebrado na última terça com o ministro Juscelino Filho e contará com as assinaturas do presidente da Telebrás, Frederico Siqueira Filho, e do presidente da Shanghai SpaceSail, Jason Jie Zheng.

No texto do documento, é dito que a SpaceSail se propõe a “investir na operação de um sistema de satélites LEO [de órbita terrestre baixa] para fornecer serviços que expandam a oferta de conectividade espacial do Brasil e contribuam para a redução da divisão digital, especialmente em regiões isoladas e territórios rurais menos favorecidos”. As operações começariam em 2026.

Além disso, o memorando também aponta que a empresa concorrente da Starlink teria interesse em colaborar com a administração pública brasileira na promoção de planos voltados para a redução da desigualdade digital em áreas rurais e na transformação digital de serviços públicos essenciais, algo similar ao que a empresa de Musk já faz no Brasil.

