Governo do Pará transforma educação pública de Ananindeua com creche, entregas de escolas e cheques do “Bora Estudar”

O Governo do Pará tem colhido excelentes frutos dos investimentos feitos na educação pública desde o início da gestão. O município de Ananindeua, na Região Metropolitana, tem sido palco de importantes avanços, com a entrega escolas públicas reconstruídas, implantação de creches e a concessão de benefícios por meio do programa “Bora Estudar”.

Os esforços da atual gestão contribuíram para que o Pará alcançasse nota 4,4 no ensino médio, fosse destaque no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) 2023, superando a média nacional de 4,3 no ensino médio.

Desde o início da gestão, o governo estadual entregou 15 escolas totalmente reconstruídas em Ananindeua e mais uma creche que vai atender crianças de 0 a 5 anos, um investimento de mais de R$ 31 milhões na educação do município. Entre as unidades beneficiadas estão às escolas Antônio Teixeira Gueiros; Dom Alberto Galdêncio Ramos; Instituto Bom Pastor; Luiz Nunes Direito; e Walter Bezerra Falcão. Essas instituições receberam melhorias em infraestrutura, como salas de aula climatizadas, laboratórios modernos e quadras poliesportivas cobertas, proporcionando um ambiente propício para o aprendizado.

Para o secretário de Estado de Educação do Pará, Rossieli Soares, os investimentos refletem o compromisso do Governo do Estado com a melhoria da Educação. “Foram quatro escolas estaduais totalmente reconstruídas e equipadas em Ananindeua e uma unidade do programa Creches Por Todo o Pará, para melhor apoiar as famílias e crianças da região. Os primeiros mil dias de uma criança são um dos mais importantes para seu desenvolvimento. Poder contar com uma base forte desde os primeiros dias de vida até o final da jornada escolar é fundamental. Estamos avançando em todo o estado para que nossas crianças e jovens estejam onde devem estar: na escola”, afirmou.

Além da entrega das escolas, o programa “Bora Estudar” tem sido um incentivo importante para os alunos que passaram a se dedicar ainda mais, aos estudos. Em Ananindeua, 1.344 estudantes foram beneficiados com cheques no valor de R$ 10 mil cada, totalizando um investimento de R$ 13,44 milhões. O programa reconhece o desempenho escolar e busca estimular a continuidade dos estudos, oferecendo auxílio financeiro e apoio para a construção de um futuro melhor.

Heitor Souza, ex-aluno da Escola Padre Pietro Gerosa, expressou sua satisfação com as mudanças. “É um orgulho para a comunidade. Como ex-aluno, fico alegre em ver essa escola com essa estrutura toda. Moro há 50 anos aqui nesse bairro e antes era uma calamidade; hoje vemos essa escola e ficamos alegres. O espaço ficou muito bonito”, compartilhou.

Os investimentos na Educação pública não refletem somente aos alunos, mas em todo o corpo docente e administrativos das escolas reconstruídas destacam a importância das melhorias.

“A escola foi belissimamente reformada. Recebemos uma estrutura adequada, como sempre sonhamos e merecemos. Ganhamos um ambiente mais propício à educação, aprendizagem e ao ensino. Toda a comunidade ficou feliz. Foram 1.120 alunos beneficiados”, disse Ednelson Serrão, diretor da escola Elaine Ismaelino de Freitas.

Outro marco importante foi a inauguração de uma unidade do programa “Creches Por Todo Pará” no município, com investimento de R$ 3 milhões. A creche, que atenderá 200 crianças, oferece infraestrutura completa, incluindo salas climatizadas, biblioteca, playground e berçário. A iniciativa reforça o compromisso do governo estadual com a primeira infância, garantindo um início educacional de qualidade para as crianças do município.

A nova creche foi entregue em outubro. Na ocasião, o governador do Pará, Helder Barbalho, reafirmou o propósito de inclusão social do programa voltado para a educação infantil. “Neste dia, estamos realizando um sonho que é poder trazer uma creche de qualidade, um ambiente escolar de qualidade para as nossas crianças, dessa comunidade e desse bairro”.

Os investimentos em Ananindeua não apenas elevaram o padrão de ensino, mas também contribuíram para o desempenho escolar, refletido nos resultados do Ideb 2023. O Pará alcançou nota 4,4 no ensino médio, acima da média nacional de 4,3. Embora ainda haja desafios nos anos iniciais e finais do ensino fundamental, os avanços indicam que o estado está no caminho certo para alcançar metas ainda maiores.

O Governo do Pará reforça seu compromisso e dedicação com a qualidade da Educação pública estadual, entendendo que é por meio dela que se constrói uma sociedade mais justa e desenvolvida. Os investimentos contínuos melhoram não somente a infraestrutura das escolas, como também proporcionar aos alunos oportunidades reais de crescimento pessoal e profissional.

