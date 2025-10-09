Ação fiscaliza 15 estabelecimentos em Belém para prevenir intoxicações por metanol

Belém (PA) Agentes da Vigilância Sanitária, em parceria com a Polícia Civil, realizaram uma ação nesta quinta-feira, 9 de outubro, em que vistoriaram mais de 15 estabelecimentos na capital paraense. O objetivo foi coibir a comercialização de bebidas alcoólicas adulteradas com metanol, substância extremamente tóxica.

A operação foi motivada por casos suspeitos de intoxicação por ingestão de bebidas adulteradas registrados no estado. Durante as fiscalizações, os agentes verificaram rotulagem, procedência, armazenamento e condições de higiene dos produtos ofertados. Estabelecimentos que apresentaram irregularidades poderão ser autuados e ter seus estoques confiscados.

O metanol não deve estar presente em bebidas alcoólicas para consumo humano, pois é suficientemente tóxico para causar cegueira, insuficiência orgânica e até a morte, dependendo da dose ingerida. Autoridades alertam que, ao consumir bebidas destiladas como vodca, gim ou uísque, é importante observar a procedência, exigir nota fiscal e suspeitar se o preço for muito abaixo do mercado local.

A investigação prossegue para identificar fornecedores da bebida adulterada e ampliar as fiscalizações em outros bairros. Em casos de sintomas como náuseas, vômitos, dores abdominais ou visão turva , os médicos recomendam procurar atendimento hospitalar com urgência.

Imagem: Agência Pará