HEMOPA abre processo seletivo com 16 vagas para níveis médio e superior no Pará

A Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará (HEMOPA) lançou novo processo seletivo com 16 vagas destinadas a profissionais com ensino médio e superior.

As oportunidades contemplam cargos como assistente social (3 vagas), enfermeiro (4 vagas), médico (2 vagas), médico hematologista (1 vaga), operador de computador (1 vaga), técnico de enfermagem (4 vagas) e técnico de patologia clínica (1 vaga). A carga horária exigida é de 30 horas semanais, com salários variando entre R$ 1.320,00 e R$ 3.696,37.

As inscrições iniciaram em 7 de outubro de 2025 e vão até 11 de outubro de 2025, exclusivamente pelo site do HEMOPA. Não será cobrada taxa de inscrição.

A seleção ocorrerá por análise documental e curricular, além de entrevista pessoal, prevista para 30 de outubro de 2025. O processo seletivo terá validade de um ano, com possibilidade de prorrogação por igual período.

Imagem: Agência Pará