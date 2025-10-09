quinta-feira, outubro 9, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeECONOMIA
ECONOMIA

HEMOPA abre processo seletivo com 16 vagas para níveis médio e superior no Pará

A Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará (HEMOPA) lançou novo processo seletivo com 16 vagas destinadas a profissionais com ensino médio e superior.

As oportunidades contemplam cargos como assistente social (3 vagas), enfermeiro (4 vagas), médico (2 vagas), médico hematologista (1 vaga), operador de computador (1 vaga), técnico de enfermagem (4 vagas) e técnico de patologia clínica (1 vaga).  A carga horária exigida é de 30 horas semanais, com salários variando entre R$ 1.320,00 e R$ 3.696,37.

As inscrições iniciaram em 7 de outubro de 2025 e vão até 11 de outubro de 2025, exclusivamente pelo site do HEMOPA.  Não será cobrada taxa de inscrição.

A seleção ocorrerá por análise documental e curricular, além de entrevista pessoal, prevista para 30 de outubro de 2025.  O processo seletivo terá validade de um ano, com possibilidade de prorrogação por igual período.

Imagem: Agência Pará

bn-avistao-300x100
bn-avistao-300x100
Artigo anterior
Alunos de escolas públicas participam do 28º Círio Estudantil de Nazaré
Próximo artigo
Ação fiscaliza 15 estabelecimentos em Belém para prevenir intoxicações por metanol

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,254FansLike
3,601FollowersFollow
22,700SubscribersSubscribe
banner-AVISTÃO-mob
banner-AVISTÃO-mob
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320
GovPA_Cirio25_WebBanner_320x320

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315