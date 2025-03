Ação Integrada na Base Candiru apreende mais de 50 quilos de drogas em Óbidos

Em seis meses de funcionamento da Base Integrada, agentes do Grupamento Fluvial de Segurança já aprenderam mais de 250kg de drogas

Uma ação integrada entre os agentes de segurança da Base Fluvial Integrada “Candiru”, instalada em Óbidos, município da Região de Integração Baixo Amazonas, oeste paraense, resultou na apreensão de aproximadamente 53 quilos de entorpecente (cocaína), na noite de quinta-feira (13). As ações coordenadas pela Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), por meio do Grupamento Fluvial de Segurança, somam mais de 250 kg de drogas apreendidas por agentes da Base Integrada em apenas seis meses de ações pelo Rio Amazonas.

Sobre a rota do tráfico e da localização estratégica da Base Candiru, o titular da Segup, Ualame Machado, ressaltou que, “quando você fala tanto em cocaína, quanto em skunk, os países produtores são Colômbia, Bolívia e Peru. O Brasil não produz esse tipo de droga. Para começar a escoar dentro do Brasil, tem que chegar nas estradas do Pará, porque não há estradas no Amazonas ou nos outros estados da Amazônia Legal que permitam essa logística. Além disso, pela via fluvial, terá que passar pela divisa do Pará para chegar até os portos exportadores. O principal porto da Amazônia é Vila do Conde (Barcarena). Conhecendo essa rota, a Base Candiru foi estrategicamente instalada, após a divisa com o Amazonas, no ponto em que não há afluente ou furo de rio. Dessa forma, as ações criminosas são fiscalizadas neste local, facilitando a nossa abordagem”.

Operação – Durante a fiscalização rotineira, as equipes de segurança avistaram uma lancha trafegando pelo Rio Amazonas. As equipes do Grupamento Fluvial (GFlu) abordaram a embarcação. O condutor tentou fugir dos policiais, mas a lancha foi interceptada pela equipe de segurança.

Na ação foram apreendidas cerca de 50 kg de entorpecentes, além de 50 litros de gasolina. Um homem foi preso em flagrante e, posteriormente, encaminhado à Unidade de Polícia Civil de Óbidos, para os procedimentos cabíveis.

Completando seis meses de funcionamento, a Base Fluvial Integrada “Candiru” apresenta resultados significativos nas ações de segurança desenvolvidas pela Segup, por meio do Gflu. Os agentes de segurança já apreenderam mais de 270 kg de drogas, realizaram 37.604 abordagens e prenderam 19 pessoas em flagrante. A produtividade é fruto de um trabalho estratégico no combate à criminalidade na malha fluvial do Pará.

“Após seis meses de atuação, conseguimos montar e escanear como funciona a criminalidade nessa região, o que vem resultando na apreensão de mais de 270 kg de drogas; mais de 15 mandados de prisão cumpridos, incluindo pessoas procuradas pela Justiça que vinham do Amazonas e outros estados; quase 20 procedimentos flagranciais e armas apreendidas. Esse é um trabalho integrado de todas as forças. Temos lanchas blindadas e equipamentos de ponta para fiscalizar. Cada vez mais, aperfeiçoamos nosso trabalho nas rotas fluviais do Estado”, frisou Ualame Machado.