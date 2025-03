Fiscalização do Detran em Tucuruí e Breu Branco recupera 20 veículos roubados

Os fiscais trabalham para garantir a segurança nas vias e combater a criminalidade. Veículos recuperados são devolvidos aos proprietários.

A equipe de fiscalização do Departamento de Trânsito do Estado (Detran), que atua na Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran) de Tucuruí, sudeste paraense, vem intensificando as operações de fiscalização na região, resultando na recuperação de 20 veículos com registro de furto ou roubo entre maio de 2022 e fevereiro de 2025. Deste total, 15 veículos foram recuperados em Tucuruí e cinco em Breu Branco.

Um dos casos mais recentes ocorreu durante operação em Breu Branco, onde os agentes abordaram um veículo sem placas e, ao tentar identificá-lo, constataram a ausência de qualquer número de registro. O condutor alegou que o adquiriu por meio de uma concessão judicial, mas a documentação apresentava inconsistências. O veículo foi removido ao pátio do Detran em Tucuruí para vistoria, onde foi confirmado que se tratava de um automóvel com registro de furto/roubo em Minas Gerais. O caso foi encaminhado à Delegacia de Breu Branco para as providências legais, e posterior devolução ao proprietário.

Outra ocorrência registrada recentemente foi a abordagem de uma motocicleta sem placas, com chassi e motor suprimidos. Após consulta aos sistemas de registro, verificou-se que o veículo estava em nome de outra pessoa, e apresentava indícios de adulteração. A motocicleta foi encaminhada à Delegacia para investigação.

Compromisso – A recuperação desses veículos reforça o compromisso do Detran com a segurança viária e o combate à criminalidade no trânsito. As operações continuarão sendo realizadas para garantir que veículos irregulares sejam retirados de circulação, e que seus legítimos proprietários possam reavê-los.

O Detran orienta a população a sempre verificar a procedência dos veículos antes da compra, exigindo a documentação completa e realizando consultas nos sistemas oficiais para evitar transtornos.

Para mais informações sobre fiscalização e regularização de veículos, os condutores podem acessar o site do Detran (www.detran.pa.gov.br) ou buscar atendimento em uma das unidades do órgão.

Texto: Luís Azevedo – Ascom/Detran