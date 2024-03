Alerta! Criança morre após fazer novo desafio viral da internet

Um perigoso desafio viral nas redes sociais fez mais uma vítima. Desta vez, trata-se de Tommie-Lee Gracie Billington, de 11 anos. O pequeno teve uma parada cardíaca durante uma festa do pijama na casa do amigo, no último sábado (2). Na ocasião, as crianças participavam de uma tendência chamada “chroming”, em que elas cheiram produtos químicos tóxicos.

Entre as substâncias que compõem o desafio, estão produtos de limpeza, tinta, desodorantes e gasolina. Tais elementos são capazes de impactar o sistema nervoso central, provocando por um curto período de tempo sintomas como alucinações, tontura, perda da dicção, podendo ainda chegar a efeitos fatais como asfixia e parada cardíaca, como ocorreu com Tommie-Lee.

– Ele morreu instantaneamente após uma festa do pijama na casa de um amigo. O hospital fez de tudo para tentar trazê-lo de volta, mas nada funcionou. Ele se foi. Nossa família está totalmente arrasada – desabafou.

Ela afirma que após a morte do menino, seus parentes passaram a se dedicar a conscientização de pais sobre os desafios populares em redes como o TikTok. A família de Tommie-Lee orienta que os responsáveis escondam produtos químicos das crianças e fiquem atentos às mídias sociais.

– Não queremos que nenhuma outra criança siga o TikTok ou esteja nas redes sociais. Isso está quebrando a todos nós, mas queremos ajudar a salvar a vida de outras crianças e conscientizar as famílias para manter seus filhos seguros. Recebi muitas mensagens de pais me agradecendo – declarou Tina.

Fonte: Pleno News/ Foto: Arquivo Pessoal