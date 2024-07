Denúncia confirma caso de nepotismo na Prefeitura de Garrafão do Norte

As denúncias levadas ao conhecimento do Ministério Público do Estado do Pará dão conta da prática de nepotismo na Prefeitura de Garrafão do Norte, onde a prefeita Edilma Alves mantém parentes na estrutura administrativa, bem como, emprega parentes do seu pré-candidato a prefeito, Marcones Farias do Nascimento. Algumas dessas denúncias foram confirmadas pela reportagem que, inclusive, se sentiu ameaçada e tolhida de seu direito de buscar a verdade.

Procurada, a prefeita Edilma Alves não foi encontrada no palácio administrativo. Uma pessoa, que se identificou como Cleison, funcionário público lotado no setor de informática, se apresentou como porta-voz da gestora.

Em relação aos parentes do pré-candidato Marcones Farias do Nascimento, Cleison informou que eles foram exonerados pela prefeita Edilma Alves tão logo foi confirmada a pré-candidatura do seu aliado político.

Entretanto, Cleison confirmou que parentes da prefeita integram o quadro da administração, mas disse não ver crime de nepotismo, afinal, o Ministério Público, segundo ele, não se pronunciou em contrário até o momento e que cabe a esse órgão dizer se a prática é certa ou errada.

Foi Cleison que falou que a prefeita está licenciada, de atestado médico, em razão de uma pequena cirurgia.

Durante a conversa com a reportagem, Cleison fez questionamentos intimidativos, mas a matéria foi concluída 100%. Os fatos e denúncias estão constatados por imagens e documentos.

HOSPITAL

De acordo com as denúncias, o Hospital e Maternidade Manoel Gonçalves Eufrásio tem em seu quadro nove médicos cadastrados, mas as informações são de que apenas cinco médicos atuam no local efetivamente, entre eles, um clínico geral, um cirurgião, um pediatra, um obstetra e uma nutricionista.

Tentamos ouvir a diretora do hospital, a senhora Samara. Inicialmente, ela recebeu a reportagem censurando que não havia autorização para fotos nas dependências do hospital, que é público, com despesas pagas pelo contribuinte. Disse que estava em uma reunião e que depois conversaria com mais calma. No entanto, ela nunca voltou à recepção para falar sobre a situação real do hospital.

Para surpresa da equipe, não demorou muito, ali chegou uma viatura da Polícia Civil e o carro da reportagem chegou a ser seguido por uma pick-up de cor branca. A reportagem, entretanto, não se intimidou e continuou a missão de buscar a verdade dos fatos.

LICITAÇÃO

Em Garrafão do Norte, há uma licitação no valor de R$ 2.390.683,74 para serviços de reformas nos prédios públicos. Pois bem, essa verba foi destinada à uma microempresa chamada JC Engenharia e Comercio LTDA, que tem o nome de fantasia de Ceará Odonto, cuja atividade principal é a odontológica, inscrita no CNPJ 35.817.368/0001-21, localizada na Avenida 07 de Setembro, 46, no bairro Pedrinhas. As suspeitas de irregularidades dizem respeito ao fato de a licitação ter sido dada a uma empresa que trabalha com manutenção de equipamentos odontológicos.

Uma senhora, que seria a esposa do dono, explica que a Ceará Odonto ganhou a concorrência por estar totalmente legalizada e que pode atuar em qualquer ramo. Ouvimos, o senhor Antônio Carola da Silva Jr, que é o suposto dono da microempresa, mas ele negou ser o proprietário, diz que apenas faz a manutenção de equipamentos odontológicos e que desconhece quem é o dono da empresa. Negou qualquer conhecimento acerca da licitação e que a empresa de serviços odontológicos tenha recebido no primeiro semestre deste ano a quantia de R$ 222.788,90.

Imagens: Ronabar Comunicação