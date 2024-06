Alunos da região do Eixo Forte participam do Projeto Transitolândia

A Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito (SMT), recebeu na manhã desta sexta-feira, 28, na Praça Barão de Santarém, alunos da Escola Municipal Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, da comunidade de Cucurunã, para a segunda etapa do Projeto Transitolândia, que visa de maneira lúdico-pedagógica orientar para as atitudes seguras no trânsito.

O secretário da SMT, Adelcinei Queiroz, falou sobre essa segunda etapa do projeto.

“Mais uma etapa do projeto e mais uma oportunidade de sensibilizar nossas crianças da rede municipal, quanto as atitudes seguras no trânsito, para que possam alertar seus pais e responsáveis, para a observância dessas atitudes e quando estiverem na idade para conduzir um veículo, terão as melhores condições de contribuir com um trânsito de paz”, destacou.

O chefe da divisão de Educação no Trânsito, João Betcel, informou que durante o projeto foi apresentada de forma pedagógica todas as atitudes seguras no trânsito.

“Desde o uso do capacete, até como se deve atravessar uma faixa de pedestre. Não somente com a parte teórica, mas com a prática, pois aqui na cidade do trânsito, as crianças têm como praticar todo esse conteúdo”.

O projeto voltará em agosto para mais uma edição, quando os alunos retornarem das férias escolares do mês de julho.

Imagem: Agência Santarém