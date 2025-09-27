Amorim se desculpa após derrota do United: “Não conseguimos mudar o jogo”

Time soma oito partidas sem vencer fora de casa na Premier League; técnico português segue pressionado

Martyn Herman, da Reuters

O Manchester United voltou a decepcionar neste sábado (27) ao perder por 3 a 1 para o Brentford, fora de casa, resultado que ampliou para oito a sequência de jogos sem vitória como visitante na Premier League.

Após o apito final, o técnico Ruben Amorim pediu desculpas mais uma vez à torcida e admitiu que sua equipe caiu exatamente na armadilha armada pelo adversário.

“Jogamos o jogo que eles queriam: primeiros e segundos lances, bolas longas. Se entramos nesse estilo, fica mais difícil para nós”, disse Amorim. “Sabíamos da força deles nesse tipo de jogada, mas mesmo assim sofremos dois gols cedo. Tentamos reagir, tivemos a chance no pênalti, mas não conseguimos mudar o rumo do jogo.”

O Brentford abriu 2 a 0 ainda nos 20 minutos iniciais com dois gols de Igor Thiago. O esloveno Benjamin Sesko até descontou com seu primeiro gol pelos Red Devils, mas Bruno Fernandes perdeu um pênalti que poderia ter mudado a história da partida.

A derrota deixa claro um problema recorrente desde a chegada de Amorim: a incapacidade de o United impor seu estilo de jogo diante dos rivais.

“No último jogo contra o Chelsea tivemos controle. Hoje, minha maior preocupação é que nunca conseguimos acalmar a partida e jogar como queríamos”, reconheceu o treinador, cujo retrospecto na liga inglesa é de apenas nove vitórias em 33 partidas (nove triunfos, 17 derrotas e sete empates).

A pressão sobre Amorim cresce a cada rodada, mas o português evitou polêmicas ao falar diretamente com os torcedores. “Quando perdemos, pedimos desculpas. Mas sei que eles não querem ouvir nada. Querem resultados.”

Divulgação/Manchester United