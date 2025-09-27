sábado, setembro 27, 2025
Italiano: Juventus fica no 1 a 1 com Atalanta e empata pela 2ª vez seguida

Donos da casa jogaram a reta final da partida com um a mais

Trevor Stynes; Edição: Clare Fallon, da Reuters

A Juventus perdeu a chance de assumir a liderança provisória do Campeonato Italiano ao empatar em casa por 1 a 1 com a Atalanta, neste sábado (27), depois de sair atrás e buscar a igualdade, mas sem conseguir marcar o gol da vitória no final, quando os visitantes estavam reduzidos a 10 homens.

Depois que a Juventus criou e desperdiçou inúmeras oportunidades no primeiro tempo, a Atalanta abriu o placar nos acréscimos, antes do intervalo, com um gol magnífico de Kamaldeen Sulemana.

Vindo do banco, Juan Cabal aproveitou um erro da defesa para empatar a 12 minutos do fim da partida e, apesar da expulsão de Marten de Roon dois minutos depois, a Atalanta segurou o resultado e levou um ponto em Turim.

Com o segundo empate consecutivo no Italiano, a Juventus permanece em segundo na Serie A, com 11 pontos, um atrás do Napoli, que visita o Milan neste domingo (27), enquanto a Atalanta está em quinto, com nove pontos.

