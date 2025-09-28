Menino de 9 anos mata a mãe a facadas na Zona Sul de SP

Um caso chocante foi registrado na última quinta-feira, 25, no bairro de Parelheiros, Zona Sul da capital paulista. Uma mulher de 36 anos morreu após ser esfaqueada dentro de uma residência localizada na Rua Gaspar Leme. O principal suspeito do crime é o próprio filho da vítima, um menino de apenas 9 anos.
A Polícia Militar foi acionada e, ao chegar ao local, encontrou a vítima gravemente ferida. Ela foi levada a hospitais da região, mas não resistiu aos ferimentos.
De acordo com relatos de familiares, a criança estava sob os cuidados do padrasto quando a mãe foi buscá-la. Foi nesse momento que o ataque aconteceu, segundo as investigações preliminares.
Por se tratar de uma criança com menos de 12 anos, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) determina que não cabe detenção ou medida socioeducativa. O menino foi encaminhado ao Conselho Tutelar, que acompanha o caso.
A Polícia Civil registrou a ocorrência como homicídio doloso no 101º Distrito Policial, no Jardim dos Imbuais. A perícia foi acionada para levantar mais informações no local do crime, e a investigação segue em andamento.
