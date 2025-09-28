domingo, setembro 28, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeSEGURANÇA
SEGURANÇA

Menino de 9 anos mata a mãe a facadas na Zona Sul de SP

Um caso chocante foi registrado na última quinta-feira, 25, no bairro de Parelheiros, Zona Sul da capital paulista. Uma mulher de 36 anos morreu após ser esfaqueada dentro de uma residência localizada na Rua Gaspar Leme. O principal suspeito do crime é o próprio filho da vítima, um menino de apenas 9 anos.

A Polícia Militar foi acionada e, ao chegar ao local, encontrou a vítima gravemente ferida. Ela foi levada a hospitais da região, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com relatos de familiares, a criança estava sob os cuidados do padrasto quando a mãe foi buscá-la. Foi nesse momento que o ataque aconteceu, segundo as investigações preliminares.

Por se tratar de uma criança com menos de 12 anos, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) determina que não cabe detenção ou medida socioeducativa. O menino foi encaminhado ao Conselho Tutelar, que acompanha o caso.

A Polícia Civil registrou a ocorrência como homicídio doloso no 101º Distrito Policial, no Jardim dos Imbuais. A perícia foi acionada para levantar mais informações no local do crime, e a investigação segue em andamento.

Fonte e imagem: Portal Pleno.News

Recuperação de Credito 300-x-100
Recuperação de Credito 300-x-100
Artigo anterior
Amorim se desculpa após derrota do United: “Não conseguimos mudar o jogo”
Próximo artigo
Vasco vence o Cruzeiro com brilho de Rayan e recital de Coutinho

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,269FansLike
3,602FollowersFollow
22,600SubscribersSubscribe
BanparáMastercad 320x320px
BanparáMastercad 320x320px
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320
GovPA_Cirio25_WebBanner_320x320

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315