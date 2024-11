André Marques rejeita convite para apresentar Master Chef na Band

André Marques, reconhecido apresentador brasileiro, recentemente explicou ao UOL as razões por trás de sua decisão de não aceitar o convite para apresentar o MasterChef Brasil. O convite veio após a confirmação da saída de Ana Paula Padrão, que deixará a Band no final deste ano. De acordo com Marques, compromissos prévios em sua agenda impossibilitaram sua aceitação da nova função.

Por que André Marques recusou o MasterChef Brasil?

A principal razão para a recusa de André Marques foi a sua agenda cheia. O apresentador está envolvido com um projeto especial na Globo, onde será responsável por uma edição comemorativa do Vídeo Show, em homenagem aos 60 anos da emissora. Além disso, ele se dedica ao Contando Histórias, projeto desenvolvido em seu canal no YouTube, que já conta com gravações programadas.

Adicionalmente, Marques tem viagens programadas com patrocinadores, que são parte integrante das gravações para o Contando Histórias. Esses compromissos tornaram inviável o seu envolvimento com o MasterChef Brasil.

Quais são os planos de Ana Paula Padrão após deixar a Band?

Ana Paula Padrão, após uma longa trajetória de sucesso no MasterChef Brasil, decidiu não renovar seu contrato com a Band. Ela pretende se dedicar a novos projetos no setor da educação. Isso marcará sua segunda iniciativa no setor privado, após ter lançado a Escola de Você, que chegou a originar um programa na emissora em 2018.

Em seus próprios termos, Ana Paula declarou ter vivido “os melhores 10 anos” de sua vida no MasterChef. Seu desejo é focar em um novo caminho e contribuir de maneira significativa para a área educacional, refletindo seu desejo de fazer a diferença fora das telinhas.

O legado de Ana Paula Padrão no MasterChef Brasil

A presença de Ana Paula Padrão no MasterChef Brasil foi marcada pela inovação no modo como a gastronomia é vivenciada pelos brasileiros. Ao longo de seus anos no programa, ela não apenas desempenhou o papel de apresentadora com excelência, mas também testemunhou a transformação do público em relação à culinária.

A perspectiva de mudança traz novas expectativas para o futuro do programa. Assim, a saída de Ana Paula e o convite a André Marques refletem a busca por novas direções, mantendo o equilíbrio entre tradição e inovação no entretenimento gastronômico.

Fonte: Terra Brasil Notícias/Foto: Reprodução/Instagram