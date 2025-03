Ao vivo | Paysandu x São Raimundo | Copa Verde | 19.03.25

Paysandu e São Raimundo-RR disputam a semifinal da Copa Verde 2025 nesta quarta-feira (19/03), às 20h (horário de Brasília), no Estádio Mangueirão, em Belém.

Após empate em 2 a 2 no jogo de ida, o Paysandu busca a vitória em casa para chegar à final da Copa Verde 2025.

Paysandu e São Raimundo-RR se enfrentaram apenas duas vezes na história, em jogos válidos pela Copa Verde e Copa do Brasil. O primeiro encontro, pela Copa do Brasil em 10 de abril de 2013, terminou com vitória do Paysandu por 2 a 0. O último confronto, pela semifinal da Copa Verde em 12 de março de 2025, terminou empatado em 2 a 2.

