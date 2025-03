Riscos e perigos com energia: Equatorial Pará orienta população para que acidentes com celulares sejam evitados

Uso de aparelho necessita de atenção, principalmente quando está conectado às tomadas.

Um dos principais perigos com energia dentro de casa é o uso do celular enquanto o aparelho carrega na tomada. Essa situação pode causar acidentes graves e até fatais. Por isso, a Equatorial Pará orienta a população sobre a importância de utilizar o dispositivo de forma adequada para que os riscos sejam minimizados.

De acordo com Elton Lucena, executivo de Segurança da distribuidora de energia, a falta de informação adequada aliada aos hábitos corriqueiros do dia a dia faz com que as pessoas não se atentem aos riscos que correm ao mandar uma mensagem ou atender um telefonema enquanto o celular está na tomada.

“Quando o celular está carregando e utilizamos recursos ou aplicativos, há uma demanda maior de processamento e, consequentemente, de energia. Isso provoca aumento da temperatura dos circuitos, conhecido como efeito Joule, podendo levar ao superaquecimento, curto-circuito e queima de componentes do aparelho”, explica.

Outra orientação é utilizar cabos originais, fontes com o selo do InMetro e verificar regularmente suas condições. Antes de conectar o celular à tomada, é importante certificar-se de que o cabo não está danificado ou com fios expostos.

“A maioria dos celulares usa baterias de íon-lítio que são sensíveis a altas temperaturas, e um aumento excessivo pode causar um fenômeno chamado de fuga térmica e, consequentemente, explosões. Por isso, nunca se deve deixar o celular carregando em locais abafados, como debaixo do travesseiro”, completa Elton Lucena.

Confira mais dicas de segurança para usar celulares conectados à tomada:

Evite adaptadores e extensões: os chamados “benjamins” aumentam o risco de sobrecarga nas tomadas e, consequentemente, de acidentes elétricos;

Celular e água não combinam: evite usar o aparelho em locais com alta umidade, como banheiros. A água é condutora de eletricidade, aumentando o risco de curto-circuito e choques;

Durante fortes chuvas, retire o celular da tomada, pois descargas elétricas podem atingir a rede elétrica;

Jamais use fones de ouvido enquanto o aparelho estiver carregando.