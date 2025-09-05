sexta-feira, setembro 5, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeESPORTE
ESPORTE

Ao vivo | Paysandu x Volta Redonda | Série B | 05.09.25

Em uma partida decisiva, o Paysandu enfrenta o Volta Redonda na noite desta sexta-feira, dia 5 de setembro, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O jogo acontece às 19h (horário de Brasília) no Estádio do Mangueirão, em Belém, com acompanhamento em tempo real pelo Grupo Marajoara e Portal A Província do Pará.

Situação das equipes

O Paysandu chega ao confronto sob grande pressão, pois precisa da vitória para escapar da lanterna e da zona de rebaixamento. Atualmente, o Papão está sete pontos atrás do primeiro time fora da zona de perigo e precisa reverter o quadro.

Já o Volta Redonda enfrenta um momento igualmente difícil na competição. A equipe carioca ainda não venceu e nem marcou gols no returno, vindo de uma derrota em casa. O time ocupa a 19ª colocação e, até o momento, não conseguiu nenhuma vitória como visitante no campeonato.

No primeiro turno, o Volta Redonda levou a melhor, vencendo o Paysandu por 1 a 0 no Estádio Raulino de Oliveira.

Se inscreva no canal:

bn-avistao-300x100
bn-avistao-300x100
Artigo anterior
Pará se firma como um dos destinos principais de pesca esportiva no Brasil
Próximo artigo
Fundação Carlos Gomes abre PSS com 16 vagas em Belém

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,280FansLike
3,608FollowersFollow
22,500SubscribersSubscribe
banner-AVISTÃO-mob
banner-AVISTÃO-mob
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320
WebBanner_UsiPaz-Moju_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315