Ao vivo | Paysandu x Volta Redonda | Série B | 05.09.25

Em uma partida decisiva, o Paysandu enfrenta o Volta Redonda na noite desta sexta-feira, dia 5 de setembro, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O jogo acontece às 19h (horário de Brasília) no Estádio do Mangueirão, em Belém, com acompanhamento em tempo real pelo Grupo Marajoara e Portal A Província do Pará.

Situação das equipes

O Paysandu chega ao confronto sob grande pressão, pois precisa da vitória para escapar da lanterna e da zona de rebaixamento. Atualmente, o Papão está sete pontos atrás do primeiro time fora da zona de perigo e precisa reverter o quadro.

Já o Volta Redonda enfrenta um momento igualmente difícil na competição. A equipe carioca ainda não venceu e nem marcou gols no returno, vindo de uma derrota em casa. O time ocupa a 19ª colocação e, até o momento, não conseguiu nenhuma vitória como visitante no campeonato.

No primeiro turno, o Volta Redonda levou a melhor, vencendo o Paysandu por 1 a 0 no Estádio Raulino de Oliveira.

