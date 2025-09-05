sexta-feira, setembro 5, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeEDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO

Fundação Carlos Gomes abre PSS com 16 vagas em Belém

A Fundação Carlos Gomes (FCG) lançou um Processo Seletivo Simplificado (PSS) para preencher 16 vagas temporárias de trabalho em Belém. As inscrições são gratuitas e estarão abertas nos dias 8 e 9 de setembro, diretamente no site oficial dos processos seletivos: sipros.pa.gov.br .

Há oportunidades para diferentes níveis de escolaridade. São oferecidas:

1 vaga para Auxiliar Operacional

4 vagas para Assistente Administrativo

1 vaga para Técnico em Administração e Finanças – Administração

1 vaga para Técnico em Administração e Finanças – Ciências Contábeis

1 vaga para Técnico em Administração e Finanças – Psicologia

8 vagas para Professor de Música, distribuídas entre as especialidades de flauta doce, oboé, bateria, piano, tuba, viola, violino e violoncelo .

Todos os cargos têm carga de trabalho de 6 horas diárias, totalizando 30 horas semanais .

O processo seletivo será composto por duas etapas: uma análise documental e curricular, seguida de entrevista com apresentação dos documentos solicitados .

Detalhe Informação

Período de inscrição       8 e 9 de setembro de 2025

Vagas disponíveis             16 vagas (diversos cargos e níveis)

Carga horária     6h por dia – 30h/semana

Etapas do processo         Análise documental/curricular e entrevista

Inscrição gratuita             Via portal sipros.pa.gov.br

Imagem: Agência Pará

bn-avistao-300x100
bn-avistao-300x100
Artigo anterior
Ao vivo | Paysandu x Volta Redonda | Série B | 05.09.25
Próximo artigo
Polícia Civil deflagra operação “Comércio Restrito” e prende três pessoas em Santarém

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,280FansLike
3,608FollowersFollow
22,500SubscribersSubscribe
banner-AVISTÃO-mob
banner-AVISTÃO-mob
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320
WebBanner_UsiPaz-Moju_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315