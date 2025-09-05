Fundação Carlos Gomes abre PSS com 16 vagas em Belém

A Fundação Carlos Gomes (FCG) lançou um Processo Seletivo Simplificado (PSS) para preencher 16 vagas temporárias de trabalho em Belém. As inscrições são gratuitas e estarão abertas nos dias 8 e 9 de setembro, diretamente no site oficial dos processos seletivos: sipros.pa.gov.br .

Há oportunidades para diferentes níveis de escolaridade. São oferecidas:

1 vaga para Auxiliar Operacional

4 vagas para Assistente Administrativo

1 vaga para Técnico em Administração e Finanças – Administração

1 vaga para Técnico em Administração e Finanças – Ciências Contábeis

1 vaga para Técnico em Administração e Finanças – Psicologia

8 vagas para Professor de Música, distribuídas entre as especialidades de flauta doce, oboé, bateria, piano, tuba, viola, violino e violoncelo .

Todos os cargos têm carga de trabalho de 6 horas diárias, totalizando 30 horas semanais .

O processo seletivo será composto por duas etapas: uma análise documental e curricular, seguida de entrevista com apresentação dos documentos solicitados .

Detalhe Informação

Período de inscrição 8 e 9 de setembro de 2025

Vagas disponíveis 16 vagas (diversos cargos e níveis)

Carga horária 6h por dia – 30h/semana

Etapas do processo Análise documental/curricular e entrevista

Inscrição gratuita Via portal sipros.pa.gov.br

Imagem: Agência Pará