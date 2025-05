Trânsito em Belém tem interdição para obras de asfalto a partir de hoje

O trânsito nas Avenidas Visconde de Souza Franco e Almirante Tamandaré, em Belém, terá alterações noturnas desta segunda-feira, 26, até a quinta-feira, 29, das 18h às 6h. A mudança acontece para o avanço das obras de pavimentação asfáltica, que estão sendo realizadas e vão beneficiar mais de 35 bairros e distritos. Os serviços fazem parte dos legados da COP30, a Conferência Mundial do Clima, que vai ocorrer na capital paraense, em novembro deste ano.

Veja as alterações no trânsito dos seguintes trechos:

– Avenida Tamandaré, entre as Travessas São Francisco e São Pedro;

– Avenida Visconde de Souza Franco, entre Avenida Senador Lemos/Rua 28 de Setembro e Rua Jerônimo Pimentel/Rua Manoel Barata.

Durante esse período e horários, a Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop) orienta os motoristas a utilizarem rotas alternativas, garantindo a fluidez do trânsito e a segurança de pedestres, ciclistas e condutores.

INVESTIMENTO

O programa “Asfalto COP30”, executado pelo Governo do Estado e Prefeitura de Belém, com apoio do Governo Federal por meio da Itaipu Binacional, conta com um investimento total de R$ 231.046.092,15. Serão beneficiadas 326 vias em mais de 35 bairros e distritos da capital, totalizando 102,1 quilômetros de obras.

Fonte e imagens: Agência Pará de Notícias